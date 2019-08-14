В Хакасии прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства при приеме на работу бывших государственных служащих

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Республики Хакасия провела проверку соблюдения требований антикоррупционного законодательства при приеме на работу бывших сотрудников полиции.

Согласно антикоррупционному законодательству работодатель при заключении трудового договора с бывшим государственным служащим обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора по последнему месту его службы.

Установлено, что ООО «СУЭК – Хакасия» заключен трудовой договор с работником, ранее замещавшим должность инспектора (дорожно-патрульной службы) группы дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД России по г. Черногорску.

Вопреки требованиям законодательства уведомление о новом месте работы бывшего государственного служащего в установленный срок новым работодателем в госорган не направлено.

В связи с выявленным нарушением прокурор Республики Хакасия возбудил в отношении ООО «СУЭК – Хакасия» дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ (привлечение к трудовой деятельности государственного служащего с нарушением установленных требований). По результатам его рассмотрения мировой судья привлек юридическое лицо к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Постановление не вступило в законную силу.

Выявленные нарушения устранены.

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