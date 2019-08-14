Новый экипаж сдал экзамен по ручным динамическим режимам

Source: Russia Federal Space

У экипажей МКС-61/62/ЭП-19 продолжается экзаменационная сессия в Центре подготовки космонавтов. В начале месяца командир основного экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-15» отлично сдал практический экзамен на специализированном тренажёре «Телеоператор».

Сегодня, 14 августа 2019 года, за две недели до итоговых предполетных испытаний, у Олега Скрипочки и Джессики Меир прошла экзаменационная тренировка на специализированном тренажёре «Дон-Союз», в ходе которой комиссией оценивались навыки каждого члена экипажа при выполнении ручного причаливания и перестыковки корабля «Союз МС» со станцией.

Экзамен у основного экипажа начался с выполнения режима перестыковки с одного стыковочного узла станции на другой. Олег Скрипочка и Джессика Меир вытянули билет с вариантом перестыковки корабля с модуля МИМ2 на служебный модуль.

Далее при выполнении второго режима, в соответствии с билетом, предполагающего причаливание к стыковочному узлу в тени, произошел отказ в бортовой вычислительной системе. «Сарматы» (позывной основного экипажа) оперативно осуществили разлет, перейдя на ручное управление в аналоговом контуре, и успешно произвели стыковку корабля со станцией.

На третьем режиме произошла нештатная ситуация во время автоматического облета, для устранения которой в соответствии с бортовой документацией экипаж организует контур ручного управления и выполняет облет, причаливание и стыковку корабля со станцией вручную.

На завершающем этапе экзамена Олег Скрипочка и Джессика Меир столкнулись с отказом бортовой вычислительной системы при повышенной скорости сближения корабля со станцией, что также предполагает переход на ручное управление кораблем. По итогам экзамена комиссия высоко оценила действия экипажа, особенно отметив слаженную согласованную работу командира и бортинженера.

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