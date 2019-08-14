Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы уделили особое внимание вопросам безопасности отдыха детей.

Представители в СФ от законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной власти Ярославской области Наталия Косихина КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области и Игорь Каграманян КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в рамках работы в регионе посетили детские оздоровительные лагеря.

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Сенаторы пообщались с руководством лагеря имени М. Горького, где по инициативе губернатора области Дмитрия Миронова реализуется проект «Артек Ярославии», а вожатыми работают студенты вузов, прошедшие практику в «Артеке» в Крыму.

«У детей есть не только возможность хорошо отдохнуть, оздоровиться, найти новых друзей, но и открыть для себя новые возможности. Программы, которые применяются в «Артеке» в Крыму, успешно реализуются на Ярославской земле», — сказал Игорь Каграманян.

Н. Косихина и И. Каграманян посетили детские оздоровительные лагеря в Ярославской области

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Н. Косихина и И. Каграманян посетили детские оздоровительные лагеря в Ярославской области

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Н. Косихина и И. Каграманян посетили детские оздоровительные лагеря в Ярославской области

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Н. Косихина и И. Каграманян посетили детские оздоровительные лагеря в Ярославской области

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Н. Косихина и И. Каграманян посетили детские оздоровительные лагеря в Ярославской области

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Н. Косихина и И. Каграманян посетили детские оздоровительные лагеря в Ярославской области

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Н. Косихина и И. Каграманян посетили детские оздоровительные лагеря в Ярославской области

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Н. Косихина и И. Каграманян посетили детские оздоровительные лагеря в Ярославской области

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Наталия Косихина отметила важность активного участия ребят в творческих и спортивных мероприятиях. «Губернатор Ярославской области назвал наш регион – территорией первых. И мы с вами должны быть лучшими, развиваться, быть одной командой».

Сенаторы также посетили Клуб детского отдыха «Белкино» с лингвистическим уклоном. Коллектив проводит для ребят познавательные программы с возможностью изучения и практики английского языка, занятия, конкурсы, развивающие мастер-классы.

Наталия Косихина и Игорь Каграманян ознакомились с работой лагерей. Особое внимание сенаторы уделили вопросам безопасности детского отдыха.

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