Опубликованы новые статистические данные «Краткосрочный внешний долг Российской Федерации по остаточному сроку до погашения» (14.08.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Опубликованы новые статистические данные «Краткосрочный внешний долг Российской Федерации по остаточному сроку до погашения»

В целях расширения информационного обеспечения пользователей, а также в рамках мероприятий по реализации Банком России второго этапа инициативы G-20 по восполнению пробелов статистических данных Банк России приступает к публикации статистической информации о краткосрочном внешнем долге Российской Федерации по остаточному сроку до погашения.

Новая публикация разработана на основе Руководства для составителей и пользователей «Статистика внешнего долга», а также шестого издания «Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции» Международного валютного фонда.

Материал содержит сведения о сумме обязательств по внешнему долгу Российской Федерации, срок погашения которых наступает в течение предстоящего года. Все внешние обязательства Российской Федерации, которые предстоит погасить в краткосрочном периоде, разбиты по институциональным секторам, срочности финансовых инструментов (краткосрочные и долгосрочные обязательства, подлежащие выплате в течение года) и их видам.

Новая публикация позволит участникам рынка оценить фактический уровень краткосрочной долговой нагрузки на экономику Российской Федерации, а также сопоставить объем выплат в краткосрочном периоде с общим размером внешнего долга Российской Федерации.

Первая публикация включает сведения на 1 января 2019 года и на 1 апреля 2019 года.

Данные размещены на официальном сайте Банка России в сети Интернет в разделе «Статистика / Макроэкономическая финансовая статистика / Статистика внешнего сектора / Внешний долг (по методологии платежного баланса)» и будут обновляться в сроки, установленные в Календаре публикации официальной статистической информации.

14 августа 2019 года

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