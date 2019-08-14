Рабочая поездка Павла Колобкова в Республику Адыгея

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 14 августа, Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков посетил с рабочим визитом Республику Адыгея. Вместе с главой региона Муратом Кумпиловым Министр принял участие в торжественном открытии новых физкультурно-оздоровительных комплексов в Тахтамукайском и Теучежском районах Республики.

ФОК имени А.Ч. Тлия в посёлке городского типа Энем (Тахтамукайский район) построен в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации». На эти цели из федерального бюджета было выделено 72 млн рублей, из регионального –11,6 млн рублей.

Здание имеет общую площадь почти 2,2 тысячи кв. метров. Основной многофункциональный игровой зал занимает свыше 1,2 тысячи кв. метров и предназначен для тренировочных занятий и соревнований по волейболу, баскетболу и мини-футболу. Трибуны для зрителей вмещают 220 человек. Также в комплексе расположены современные борцовский и тренажёрный залы. На прилегающей территории установлено футбольное поле с искусственным покрытием.

«Это действительно очень важный и большой подарок всем жителям посёлка Энем, – сказал Павел Колобков. – Я уверен, что благодаря созданию таких спортивных сооружений у нас не только будут развиваться физическая культура и спорт среди людей всех возрастов. Здесь будут готовиться спортсмены, и в Адыгее появятся новые победители первенств, чемпионы мира».

Глава Минспорта России назвал Адыгею одним из самых спортивных регионов страны – в занятия физической культурой и спортом в Республике вовлечены более 42 % населения. Павел Колобков напомнил, что Президент России Владимир Путин поставил задачу по увеличению этого показателя до 55 %, и выразил уверенность, что налаженное конструктивное взаимодействие между Министерством спорта и регионом позволит решить эту задачу.

В свою очередь Мурат Кумпилов поблагодарил Павла Колобкова за помощь и поддержку в развитии спортивной инфраструктуры Республики и подчеркнул особую значимость федеральных программ для реализации национальных проектов.

«Наша цель – оздоровление населения, создание условий для нового качества жизни людей, – сказал глава региона. – Вместе со всей страной мы формируем культуру здорового образа жизни. Такую задачу ставит глава государства Владимир Путин, отмечая, что решаться она должна, в том числе, в рамках национальных проектов. Мы будем прилагать все усилия к тому, чтобы в регионе планомерно укреплялась спортивная инфраструктура, создавались необходимые условия для развития массового спорта и спорта высоких достижений».

Далее Павел Колобков и Мурат Кумпилов приняли участие в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса «Апчас» в ауле Понежукай (Теучежский район).

Объект также строился в рамках ФЦП. Доля федерального финансирования составила 24,6 млн рублей, софинансирования из бюджета Республики – 48,6 млн рублей.

Поздравляя жителей Теучежского района, Мурат Кумпилов заявил, что в ближайшие годы запланировано строительство современных объектов спорта во всех муниципальных образованиях Республики. Уже строятся физкультурно-оздоровительный комплекс в станице Гиагинской и спортивный комплекс с ледовой площадкой в Майкопе. В следующем году намечено возведение ФОКов в Адыгейске, Кошехабле и Хакуринохабле.

Комментируя свой визит в Адыгею, Павел Колобков подчеркнул, что федеральный центр намерен поддержать Республику в строительстве ещё ряда спортивных сооружений – как крытых, так и плоскостных. Кроме того, рассматривается вопрос о создании в Адыгее велокомплекса федерального уровня для подготовки сборных команд России.

С использованием информации пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото: Алексей Гусев

Пресс-служба Минспорта России

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