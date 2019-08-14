Source: Russia Federal Space

#ИКИ РАН#Главное#Спектр-РГ14.08.2019 17:01

ART-XС наблюдает центр Галактики

Спустя один месяц после запуска с космодрома Байконур, 13 августа 2019 года, космическая обсерватория «Спектр-РГ» выпустила свою первую астрономическую «телеграмму» о наблюдении активности сверхмассивной черной дыры Стрелец А* в центре Млечного Пути.

Обсерватория «Спектр-РГ», которая в данный момент находится на этапе перелета в окрестность точки Лагранжа L2 системы «Солнце — Земля», провела пробное наблюдение области центра Галактики и подтвердила высокую активность сверхмассивной черной дыры (масса 4 миллиона масс Солнца) Стрельца А*. Наблюдаемый российским телескопом ART-XC поток превышает обычную рентгеновскую светимость на два порядка величины.

Сверхмассивная черная дыра Стрелец А* обычно находится в «тихом» состоянии, но в последнее время начала демонстрировать яркие вспышки (яркость увеличивалась в 100 раз). Одну из недавних таких вспышек наблюдали на ART-XC.

Исследователям удалось отреагировать достаточно оперативно. Другие рентгеновские обсерватории: Chandra, NuSTAR, INTEGRAL — только сейчас наводятся на центр Галактики. ART-XC провел наблюдения в ночь с 11 на 12 августа 2019 года, и подтвердил наличие вспышки. Длительность наблюдений составила около 50 тысяч секунд. Ученые планируют продолжить их сегодня и завтра.

В настоящее время все системы аппарата функционируют штатно, продолжаются работы по калибровке телескопа ART-XC и готовятся к включению детекторы телескопа eRosita. Расстояние от Земли составляет более 1430 тыс. км. Уже сейчас идет активная программа научных наблюдений. Кроме наблюдений центра Галактики получены данные по ярким источникам рентгеновского излучения Лебедь X-1, Центавр X-3, Центавр A.

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