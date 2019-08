Nowy minister spraw wewnętrznych i administracji

Source: President of Poland in Polish

Urodzony 25 września 1965 r. w Sochaczewie. Poseł na Sejm III, IV, V, VII, VIII kadencji.

Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Jako przedstawiciel opozycyjnych organizacji studenckich brał udział w jednym z podzespołów Okrągłego Stołu. Współtwórca Fundacji Pamiętamy działającej na rzecz upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych. W 1993 roku zakładał, a następnie przewodniczył stowarzyszeniu Liga Republikańska. W 1997 roku wybrany na posła z listy ogólnopolskiej Akcji Wyborczej Solidarność.

W 2001 r. i 2005 r. uzyskiwał mandat jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości w okręgu warszawskim. W latach 2001 – 2002 był wiceprezesem partii Przymierze Prawicy, następnie z tym ugrupowaniem przystąpił do PiS, w którym od 2004 roku do 2006 roku pełnił obowiązki prezesa regionu warszawskiego. W rządzie Kazimierza Marcinkiewicza był sekretarzem stanu w KPRM. 5 lipca 2006 r. zrezygnował z mandatu poselskiego. 6 lipca 2006 roku odebrał nominację na pełnomocnika ds. organizacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 3 sierpnia 2006 r. premier Jarosław Kaczyński powołał go na szefa nowo utworzonego Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 13 października 2009 r. Donald Tusk odwołał go ze stanowiska. W styczniu 2011 roku ponownie wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach 2011 r. ponownie zdobył mandat poselski. 26 listopada 2011 r. został wybrany przez radę polityczną PiS na wiceprezesa partii. W 2015 r. ponownie wybrany na posła z listy PiS.

W 2010 r. prezydent Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Od 2015 r. pełni funkcję ministra – członka Rady Ministrów, Koordynatora służb specjalnych.

MIL OSI