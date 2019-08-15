В Краснодарском крае вскрыты нарушения законодательства о противодействии коррупции в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Краснодарского края провела проверку в министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, по результатам которой установлены нарушения законодательства о государственной службе и противодействии коррупции.

Установлено, что лицо, претендующее на замещение должности заместителя министра, при составлении справки о доходах, полученных в 2018 году, не сообщил данные о принадлежащих его супруге на праве долевой собственности квартире и на земельном участке сельскохозяйственного назначения.

Также выявлены случаи сообщения работодателю неполных и недостоверных сведений о доходах и об имуществе 6 государственными служащими министерства и 15 руководителями подведомственных ему учреждений.

Выявленные нарушения послужили основанием для внесения прокурором края представления главе администрации края, по итогам рассмотрения которого 22 лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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