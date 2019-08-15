В Новгородской области прокуратура защитила жилищные права двоих несовершеннолетних детей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Холмская межрайонная прокуратура Новгородской области провела проверку исполнения законодательства при использовании средств материнского капитала.

Согласно Федеральному закону «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» жилое помещение, приобретенное с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, оформляется в общую собственность родителей, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.

В ходе проверки установлено, что в 2017 году жительница г. Холм Холмского района Новгородской области использовала материнский капитал, однако нотариально удостоверенное обязательство по выделению долей в приобретенном ею доме и оформлению их в собственность двоих несовершеннолетних детей не исполнила.

По данному факту прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании родителя совершить действия по регистрации права общей долевой собственности детей на жилое помещение.

Рассмотрев заявление, Старорусский районный суд Новгородской области удовлетворил исковые требования прокуратуры.

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