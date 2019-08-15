Н. Журавлев и М. Козлов приняли участие в открытии Аллеи костромичей-героев Великой Отечественной войны

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие приурочено к 75-летию Костромской области и предстоящему юбилею Великой Победы.

Представители в СФ от исполнительного и законодательного (представительного) органов государственной власти Костромской области Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области и Михаил Козлов КозловМихаил Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области приняли участие в открытии Аллеи костромичей-героев Великой Отечественной войны. Событие было приурочено к предстоящему юбилею Великой Победы и к 75-летию образования Костромской области.

Михаил Козлов отметил, что инициатором открытия аллеи выступило региональное отделение Российского военно-исторического общества, идея была поддержана губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым. СитниковСергей КонстантиновичГубернатор Костромской области «Общественные и молодежные патриотические организации проделали колоссальную работу по сбору информации о героях и уточнению их биографий. Поисковые отряды собрали более пяти тысяч статей, документов и фотографий о 260 костромичах, удостоенных звания Героя Советского Союза».

Николай Журавлев и Михаил Козлов приняли участие в открытии Аллеи костромичей-героев Великой Отечественной войны

Аллея посвящена памяти и заслугам уроженцев Костромской земли — участников Великой Отечественной войны, героев Советского Союза. Аллея была заложена в 2017 году, когда там установили бюст маршала Александра Василевского. Теперь она пополнилась еще пятью памятниками, в честь героев-костромичей, в числе которых генерал армии Михаил Малинин, генерал-полковник Николай Новиков, генерал-лейтенант Дмитрий Смирнов, генерал-майоры Иван Некрасов и Александр Скворцов.

Николай Журавлев и Михаил Козлов приняли участие в открытии Аллеи костромичей-героев Великой Отечественной войны

Как рассказал Сергей Ситников, в следующем году, когда Россия будет отмечать юбилей Великой Победы, на аллее появятся еще шесть новых памятников героям-костромичам.

В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти, молодежных патриотических клубов и объединений, ветераны.

На торжественном собрании, посвященном юбилею Костромской области, Николай Журавлев передал в адрес жителей региона поздравление от Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

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