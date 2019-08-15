Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-1515.08.2019 16:21

Олег Скрипочка и Сергей Рыжиков признаны годными к полёту

В Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина 15 августа 2019 года завершилось заседание Главной медицинской комиссии (ГМК), которая проанализировала данные медицинских обследований командиров основного и дублирующего экипажей МКС-61/62/ЭП-19.

В состав ГМК вошли представители ЦПК, Госкорпорации «Роскосмос», Федерального медико-биологического агентства, Института медико-биологических проблем РАН, Министерства здравоохранения РФ и Министерства обороны РФ. По результатам заседания комиссии космонавты Роскосмоса Олег Скрипочка и Сергей Рыжиков признаны годными к космическому полёту по состоянию здоровья.

Запуск экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-15» в составе космонавта Олега Скрипочки, астронавта Джессики Меир и участника космического полета Хаззаа Аль Мансури запланирован на 25 сентября 2019 года с космодрома Байконур.

MIL OSI