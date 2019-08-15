Поздравление руководству Индии с Днём независимости

Source: President of Russia – Kremlin

«Ваша страна по праву гордится высокими достижениями в экономической, научно-технической, культурной и других сферах. Весьма высок авторитет Индии на мировой арене», – отметил в поздравлении глава Российского государства.

В.Путин высоко оценил динамичное развитие российско-индийских отношений в духе особо привилегированного стратегического партнерства и выразил уверенность в дальнейшем укреплении плодотворного двустороннего сотрудничества на всех направлениях, а также конструктивного взаимодействия в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня в интересах граждан двух государств, в русле обеспечения стабильности и безопасности в Азии и во всем мире.

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