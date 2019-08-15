Прокуратурой Красноярского края инициировано рассмотрение проблемных вопросов теплоснабжения на заседании оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в Ачинском районе

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Красноярского края продолжает проверять исполнение законодательства при восстановлении домов, пострадавших от взрывов в Ачинском районе.

По инициативе прокуратуры Красноярского края на очередном заседании оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в Ачинском районе рассмотрены проблемные вопросы теплоснабжения многоквартирных домов и социальных объектов, расположенных в п. Каменка, из-за нахождения единственной котельной военного городка, эксплуатируемой ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России, в аварийном состоянии.

Комиссиями по определению ущерба, обследованию зданий и помещений, проведены осмотры 389 жилых помещений, 166 садовых домов.

Органами социальной защиты населения г. Ачинска и Ачинского района рассмотрено 1021 заявление на выделение адресной материальной помощи на общую сумму свыше 9,9 млн. рублей.

Продолжают работу мобильная приемная прокурора края в п. Каменка, пункты приема эвакуированных лиц в военном комиссариате г. Ачинска и в пункте временного размещения.

Возобновлено движение поездов на участке железнодорожных путей Ачинск-Абакан.

Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации и принимаемые меры по защите прав пострадавших граждан остаются на особом контроле руководства прокуратуры Красноярского края.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI