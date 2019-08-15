Рабочая встреча с врио губернатора Курганской области Вадимом Шумковым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Вадим Михайлович, я знаю, что Вы составили план социально-экономического развития области. Давайте о нём и поговорим.

В.Шумков Шумков Вадим Михайловичвременно исполняющий обязанности губернатора Курганской области : Прежде всего, несколько предваряющих слайдов, чтобы было пояснение, понимание самого плана. Первый слайд – ситуация за несколько десятилетий, которая складывалась в определённом, скажем так, тренде, для того чтобы понимать, почему необходим был этот план, в чём его логика. Дальше – текущее состояние по ряду важнейших сфер социально-экономического развития региона. Экономика. Здесь показан ВРП на душу населения, разрыв по сравнению с соседними регионами, Уральским федеральным округом, разница с Россией. Достаточно тяжёлые показатели по экономике в части предпринимательской деятельности.

Следующий слайд. Вашему вниманию…

В.Путин: Сейчас, секундочку.

Тарифы на электроэнергию – разрыв 4,78.

В.Шумков: Да, очень высокий. Чуть попозже хотел Вам прокомментировать эту ситуацию.

В.Путин: Зарплаты, конечно…

В.Шумков: Крайне низкие.

В.Путин: Средняя начисленная – крайне низкая.

В.Шумков: Структура бюджета, Владимир Владимирович – здесь рост госдолга. Видно, что он за последние семь лет вырос в 9 раз в регионе, и на сегодня структура бюджета составляет 3,5 миллиарда рублей при достаточно сложной составляющей, когда более 40 процентов – трансферты из федерального бюджета.

Это ситуация с населением. Мы видим, что количество пенсионеров, лиц старше трудоспособного возраста – 29 процентов, это на 4 процента выше показателя по России и выше всех по УФО. Самый тревожный показатель – это падение рождаемости, на 28 процентов снизилась рождаемость с 2012 года. Очень большой разрыв. Отъезд молодого населения и старение очень сильно ударили по этому показателю тоже.

Мы в этом году голосуем. Первый раз в истории региона основные объекты инфраструктуры, включая социальные, жители будут выбирать сами. Исходя из тех лимитов, которые мы доводим до муниципалитета, жителям самим предлагают выбирать эти вещи. И конечно, прямая связь с руководством области, живое общение постоянное.

В.Путин: Хорошо.

В.Шумков: Да, это корректировка деятельности органов исполнительной власти, МСУ. Мы видим, что поменяли подходы, очень сильно обновили, «перезагрузили» госаппараты, сейчас занимаемся тем же самым по МСУ. Достаточно серьёзная шла корректировка расходов по коммуналке, по бюджетной сфере.

Кроме того, позанимался уже немножко здравоохранением. Нашли средства, которые можно будет расходовать, более 238 миллионов рублей.

Поработали с управляющими компаниями, навели порядок, потому что в ряде случаев просто элементарно не выполняли даже простейшие функции: не убирали мусор, собирая деньги с тех, кто платит наиболее дисциплинированно, это в первую очередь пенсионеры.

Здесь, Владимир Владимирович, тоже очень хороший слайд. Это рост ремонтных и строительных работ по этому году. Здесь можно привести два примера. В городе Кургане сейчас одновременно под ремонт зашёл 41 километр дорог. Это 12 процентов дорожной сети всего города. Со времён развала СССР такого показателя не было. Такие же показатели в городе Шадринске (во втором по численности), там 14 километров дорог ремонтируется одновременно.

В три раза вырос объём ремонта социальных объектов, в том числе благодаря привлечению денег компаний, которые удалось реализовать, направить на эти сферы.

По населению. В этом году приняли три областных закона. Первый – о предоставлении земельных участков под ИЖС, под ЛПХ, 20 соток, без торгов. Условие простое: первый ребёнок. Либо дом, участок отходит в собственность бесплатно.

Кроме того, собрали весь лес, который мы на сегодня можем аккумулировать, и государственный, и тот, который у арендаторов. Жителям представляем три варианта строительства домов. Первый вариант – домокомплект: дом 6 на 8 и баня 3 на 4 за 105 тысяч рублей. Это меньше, чем 2 000 рублей за квадратный метр себестоимость. Также пиломатериалы и лес на корню. И самое главное, даже небольшой анализ показывает, что когда люди имеют ИЖС, рождаемость повышается намного лучше, чем в небольших квартирах, взятых в ту же ипотеку.

В.Путин: Да, собственный дом.

В.Шумков: Люди стоят на ногах, уверенность больше.

Здесь ряд мероприятий по промышленности. Создание сети индустриальных парков.

Дальше – развитие МСП. Тоже налоговые льготы приняли. Единственное, что, конечно, для новых инвестиционных проектов, чтобы не получить выпадающие доходы.

Здесь – мероприятия по развитию АПК. Это по развитию новой экономики, в том числе включая увеличение в 10 раз подготовки профильных специалистов.

Здесь как раз, Владимир Владимирович, переходим к тем мероприятиям…

В.Путин: …к плану развития, который Вы предлагаете. Вы с кем его делали, что за команда?

В.Шумков: Я попросил быть куратором региона Антона Германовича Силуанова Силуанов Антон ГермановичПервый заместитель Председателя Правительства – Министр финансов .

В.Путин: Неплохой выбор.

В.Шумков: А все дороги ведут в Рим и Минфин, поэтому зачем ходить вокруг да около.

Здесь, Владимир Владимирович, – структура финансирования основных национальных проектов. Мы понимаем, что это очень серьёзные деньги, более того я хотел бы сказать большое спасибо от населения, это серьёзное подспорье для рывка, но по ряду направлений мы считаем, что можно и нужно двигаться более активно.

В.Путин: В рамках нацпроекта «Образование» вы что планируете?

В.Шумков: Уже строятся две пристройки к существующим школам и одна новая школа.

В.Путин: У вас много детей ходит во вторую смену, свыше 30 процентов, по-моему.

В.Шумков: Это только в городах, а в населённых пунктах поменьше, там обратная ситуация, в основном малокомплектные школы. 95 процентов социальных объектов построены хозспособом в 70-е годы прошлого века.

В.Путин: Да, я знаю, 40–45 лет.

В.Шумков: Огромная проблемная ситуация. Помощь идёт, конечно, по этому направлению, но попозже хотел бы просить о небольшой поддержке.

Вот структура плана. Он был сформирован, по поручению, мы подготовили план, представили его в Правительство. Сейчас он проходит обсуждение, в Минфине тоже, даны все поручения ключевым министерствам подготовить свои заключения по основным параметрам. Три основных раздела: «Экономика», «Инфраструктура и капстроительство» и «Инвестиции». Здесь, Владимир Владимирович, часть организационно-финансовых мероприятий из этого плана, по которым хотел бы посоветоваться с Вами и, возможно, просить Вашей поддержки.

В.Путин: Пожалуйста.

В.Шумков: Достаточно нестандартная, нетривиальная мера – на этом слайде. Мы просим всё-таки посмотреть вариант. Я консультировался с коллегами, они сказали, что, кроме Вас, вряд ли к кому-то с этим вопросом можно подходить.

В.Путин: Перевести налогоплательщиков к вам, да?

В.Шумков: Часть. Тех, которые связаны с регионом.

В.Путин: Думаю, это справедливо. Потому что это должно ровным слоем проходить. Нельзя подрывать, конечно, регионы, где люди традиционно работают и центры прибыли создают, потому что эти регионы в свои планы развития тоже вносят определённые параметры.

В.Шумков: Мы всё понимаем.

В.Путин: Но делать надо, я согласен.

В.Шумков: Я работал в одном из таких регионов, и сейчас понимаю, что, когда есть частный автомобиль, а бюджетное обеспечение на душу населения в четыре раза ниже, люди делают выбор «ногами».

В.Путин: Конечно.

В.Шумков: Здесь, Владимир Владимирович, тоже обратите, пожалуйста, внимание. Просьба посмотреть на вариант стимулирования ряда компаний в локализации системных инвестиционных проектов, которые тоже могут быть реализованы при определённых условиях. В том числе мы обсуждаем с компанией «Ростех» создание свободной экономической зоны.

В.Путин: Я готов поддержать, только и вы должны, со своей стороны, создавать им условия, благоприятные для работы.

В.Шумков: Да, Владимир Владимирович.

Там ещё часть плана – дальше.

В.Путин: Дополнительные меры, да?

В.Шумков: Да. Это было Ваше поручение компании «Газпром» – внести возможные корректировки в план по газификации региона в части приграничных территорий. У нас 10 приграничных районов, и все они без газа, Владимир Владимирович. Оттуда как раз миграционный отток составляет порядка 30 процентов.

В.Путин: Вам нужно тоже доводить до потребителей. «Газпром» же до конечного потребителя не доводит.

В.Шумков: Здесь, Владимир Владимирович, есть региональная программа и программа «Устойчивое развитие сельских территорий», которые как раз рассчитаны на это.

В.Путин: Вам нужно это скоординировать. «Газпром» подведёт магистральную трубу, а дальше разводку надо осуществлять.

В.Шумков: Мы сейчас с ними как раз обсуждаем. У нас есть разводящие сети в региональной собственности. Я предлагаю продать «Газпрому», и на эту сумму, от этой выручки, решить часть вопросов по разводящим сетям, по новому строительству. «Газпрому» они нужны, мы обсуждаем сейчас цену.

В.Путин: Пожалуйста, договаривайтесь.

В.Шумков: Конечно, Владимир Владимирович.

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