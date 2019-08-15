Сегодня в «Эфире» о мерах по защите прав заключенных, новых цифрах в сфере противодействия коррупции и расследовании резонансных уголовных дел

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

О мерах по защите прав заключенных, новых цифрах в сфере противодействия коррупции, расследовании резонансных уголовных дел и многом другом поговорит в полдень в прямом эфире официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации Александр Куренной с журналистами информационного агентства «Интерфакс» и издания «Комсомольская правда».

О том, как обстоят дела с защитой прав пассажиров в Шереметьево и других воздушных гаванях пойдет речь в рубрике «Криминальный тренд».

Уголовный процесс в отношении группы наркоторговцев в Удмуртии осветим в рубрике «В процессе».

Программа «Эфир» на четверг 15 августа 2019 года:

· Субъект права. Вместе против коррупции. Прокуратуры Калужской области, Сахалинской области и Самарской области.

· Криминальный тренд. Прокуратура желает мягкой посадки: защита прав авиапассажиров и не только.

· Вопрос с пристрастием. В студии у официального представителя Генеральной прокуратуры Российской Федерации Александра Куренного журналисты издания «Комсомольская правда» и информационного агентства «Интерфакс».

· В процессе. Цикл передач о жизни лучших государственных обвинителей страны вне работы. Владислав Брусс.

· В процессе. 660 кг наркотиков на 16 диллеров. В Удмуртии состоялся приговор над группой наркоторговцев (прокурор уголовно-судебного управления прокуратуры Удмуртской Республики Мария Рейм).

· Дело жизни. «Трус не играет в хоккей». Кубок Генерального прокурора Российской Федерации по хоккею с шайбой 2019 г.

· Бизнес вправе. Поддержание комфортного инвестиционного климата.

· В процессе. Нюрнберг. Чтобы помнили… Процесс

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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