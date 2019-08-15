Т. Гигель: Обеспечение жильем в рамках программы «Сельский фельдшер» поможет закреплению на селе медицинских работников

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Сенатор встретилась с медицинским сообществом Чемальского района.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в ходе поездки в регион выступила модератором встречи с медицинским сообществом на дискуссионной площадке в Чемальском районе в рамках муниципального форума «Сильный Алтай».

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Участники дискуссии подняли тему материально-технического состояния ряда фельдшерско-акушерских пунктов. Также остается проблема с закреплением медицинских кадров в ряде сел. Положительному решению вопроса мешают, по мнению участников дискуссионной площадки, существующие сложности с обеспечением жильем, отметила сенатор.

Татьяна Гигель встретилась с медицинским сообществом Чемальского района

Татьяна Гигель согласилась с присутствующими на встрече, что предложенный коэффициент расчета налога на имущество в районе крайне высок. Фактически он стал неподъемным для недавно введенной районной больницы. Отмечаемая всеми положительная сторона этого медицинского объекта — просторность палат и коридоров, — отрицательно сказывается на вопросе содержания больницы. Сенатор считает, что необходимо решить этот вопрос в индивидуальном порядке.

Участники совещания с удовлетворением восприняли информацию о том, что в регионе будут продолжены программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Особое внимание будет уделено вопросам укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения, подчеркнула законодатель.

Сенатор сообщила, что в течение пяти ближайших лет руководство республики намерено обратить самое пристальное внимание на нормативное состояние Чемальского тракта, подъезды к ряду сел, а также межпоселковые дороги.

Татьяна Гигель отметила, что с улучшением состояния внутренних дорог возрастет транспортная доступность жителей отдаленных сел к медицинским и фармацевтическим учреждениям. Решение вопроса с получением ведомственного жилья в рамках программы «Земский фельдшер» будет способствовать закреплению на селе медицинских работников среднего звена. Все это положительно скажется на росте продолжительности жизни сельского населения, что относится к первостепенной задаче реализуемого с этого года национального проекта «Здравоохранение».

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