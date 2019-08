Premier: Jesteśmy wdzięczni za wasz trud i ofiarę

Source: President of Poland in Polish

W ramach obchodów premier uczestniczył we mszy świętej za Ojczyznę, po czym wziął udział we wręczeniu przez Prezydenta RP odznaczeń państwowych, nominacji generalskich, admiralskich i Honorowej Broni Białej.

Następnie udał się na Defiladę Wojskową Wierni Polsce. Uczestniczyło w niej ponad 2600 żołnierzy,185 jednostek sprzętu wojskowego oraz 60 statków powietrznych. Można było zobaczyć maszerujących m.in. pancerniaków, specjalsów, spadochroniarzy, marynarzy i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Obok polskich żołnierzy defilowali również żołnierze wojsk sojuszniczych na co dzień stacjonujący w Polsce.

Premier podkreślił, że hart ducha żołnierzy polskich pokazał jak cenią niepodległość i umiłowanie wolności. Podziękował też tym, którzy obecnie strzegą granic Polski oraz służącym na misjach pokojowych i stabilizacyjnych.

W tym wyjątkowym dniu nie zabrakło licznych rozmów z mieszkańcami i uczestnikami, który przybyli by wspólnie świętować.

W państwowych uroczystościach wzięli również udział m.in.: prezydent RP Andrzej Duda, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz przedstawiciele Sejmu i Senatu RP.

