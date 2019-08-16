Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное16.08.2019 09:30

Валерий Рюмин принимает поздравления с Юбилеем

Сегодня, 16 августа 2019 года, отмечает своё 80-летие дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Валерий Рюмин. Валерий Викторович совершил четыре космических полета, проведя в космосе 371 сутки 17 часов 26 минут.

Валерий Рюмин совершил свой первый космический полёт 9 октября 1977 года совместно с Владимиром Ковалёнком на космическом корабле «Союз-25». Программа полёта предусматривала стыковку с орбитальной станцией «Салют-6» и работу на её борту, но из-за неисправности космического корабля стыковка была отменена и полёт прекращен досрочно.

С 25 февраля по 19 августа 1979 года Валерий Викторович выполнил второй полёт в космос совместно с Владимиром Ляховым на корабле «Союз-32» на орбитальный комплекс «Салют-6». На тот период это был самый длительный 175-дневный орбитальный полёт, в ходе которого 15 августа 1979 года космонавты Рюмин и Ляхов осуществили внеплановый выход в открытый космос, где провели отделение зацепившейся за элементы конструкции станции антенны космического радиотелескопа. Время пребывания космонавтов в открытом космическом пространстве составило 1 час 23 минуты.

9 апреля 1980 года Валерий Рюмин в третий раз отправился покорять космос. Полёт выполнялся на корабле «Союз-35» на орбитальный научно-исследовательский комплекс «Салют-6». Это был очередной рекорд по длительности полёта — 185 суток, во время которого основной экипаж орбитальной станции принял четыре экспедиции посещения, в том числе три — международных; провёл большой объем различных исследований, экспериментов, а также ремонтно-восстановительных работ.

Четвертый полёт в космос (9 суток 20 часов) Валерий Викторович совершил в период с 2 по 12 июня 1998 года в качестве специалиста полёта шаттла Discovery миссии STS-91. Программа космической экспедиции включала 9-ю (и последнюю) стыковку с орбитальным комплексом «Мир».

Госкорпорация «Роскосмос» и Центр подготовки космонавтов поздравляют дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта СССР Валерия Викторовича Рюмина с юбилеем!

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Видеобиография космонавта

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