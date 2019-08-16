В Амурской области по инициативе прокуратуры принят правовой акт, регулирующий работу пунктов длительного пребывания для граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Амурской области проанализировала нормативно-правовое регулирование в сфере защиты прав граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации.

В соответствии с федеральным и региональным законодательством правительство Амурской области принимает нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В целях регулирования порядка развертывания и функционирования пунктов длительного пребывания пострадавших граждан прокурор Амурской области в порядке правотворческой инициативы направил губернатору области проект соответствующего постановления.

Согласно направленному проекту, правительству области необходимо определить место пункта длительного пребывания, сформировать списки граждан, предлагаемых для вселения, обеспечить их доставку в развернутые пункты, а также определить специалистов медицинских организаций и социальной защиты, делегированных для работы в составе администрации пункта длительного пребывания.

На основании проекта, предложенного прокуратурой области, региональным правительством принято постановление «О развертывании и функционировании пунктов длительного пребывания граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей в июле-августе 2019 года на территории Амурской области».

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