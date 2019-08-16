В Саратове по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту незаконного образования юридического лица

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Кировского района г. Саратова провела проверку исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Установлено, что в 2018 году между ООО «Жилстандартсервис» и ООО «СПК» посредством электронного документооборота заключен договор на ремонт кровли нескольких многоквартирных домов, расположенных в центральной части города Саратова, а также договор оказания услуг по техническому обслуживанию, санитарному содержанию и текущему ремонту жилищного фонда и благоустройству придомовых территорий.

При этом в период с июня по декабрь 2018 г. по указанным договорам ООО Расчетно-кассовый центр «Кировский» по поручению управляющей компанией перечислило в адрес общества с ограниченной ответственностью денежные средства в сумме более 4,3 млн. рублей, собранные с жителей домов.

Между тем, в ходе надзорных мероприятий выяснилось, что ООО «СПК» зарегистрировано на «подставное лицо». Согласно полученным от него объяснениям, о роде деятельности общества ему ничего неизвестно, финансовые документы организации он не подписывал.

Материалы проверки направлены в следственные органы, которые по результатам их рассмотрения приняли решение о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI