В Чувашской Республике по требованию прокуратуры заблокирован доступ к сайтам, содержащим информацию, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Канашская межрайонная прокуратура Чувашской Республики в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила сайты, на которых размещалась информация о приобретении без посещения медицинских учреждений медицинских справок, больничных листов, медицинских книжек, справок на работу или в институт для освобождения от учебы или трудовой деятельности.

На Интернет-ресурсах имелись каталоги документов, прайс-листы, электронные бланки для оформления заказа, информация о способах доставки изготовленных документов.

Вход на сайты был свободным, не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием ресурсов мог любой Интернет-пользователь.

Действующая нормативно-правовая база устанавливает, что в Российской Федерации запрещается распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

В целях исключения доступа граждан к указанным сайтам межрайонная прокуратура направила в Ленинский районный суд г. Чебоксары административные исковые заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Требования прокуратуры судом удовлетворены в полном объеме.

В настоящее время доступ к ресурсам с запрещенной информацией заблокирован.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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