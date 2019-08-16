Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное16.08.2019 17:20

Глава Свердловской обл. и герои Ural Airlines посетят Байконур

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин пригласил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на космодром Байконур понаблюдать за пуском ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15», который запланирован на 25 сентября 2019 года.

Вместе с губернатором Свердловской области на пуск приглашены члены экипажа самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», сумевшие произвести вынужденную посадку лайнера на кукурузное поле после отказа одного из двигателей в результате попадания птиц.

Сегодня, 16 августа 2019 года, Президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом наградил командира экипажа самолета и второго пилота медалями Героев Российской Федерации, остальных членов экипажа — орденами Мужества.

15 августа пассажирский самолет Airbus A321, выполнявший рейс из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь, при взлете столкнулся со стаей чаек, произошло многочисленное попадание птиц в двигатели самолета. Самолет совершил вынужденную посадку, на борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не погиб.

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-15» запланирован на 25 сентября 2019 года с площадки № 1 космодрома Байконур. В составе основного экипажа: космонавт Олег Скрипочка, астронавт Джессика Миер и участник космического полета Хаззаа Аль Мансури, их дублеры: Сергей Рыжиков, Томас Машбёрн и Султан Аль Неяди.

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