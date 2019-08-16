Подведены итоги IX летней Спартакиады учащихся России 2019 года

Source: Russia Ministry of Sport

15 августа завершились финальные соревнования IX летней Спартакиады учащихся России 2019 года. Их участниками стали более 8,5 тысяч спортсменов из 82 регионов страны, которые разыграли 869 комплектов наград в 42 видах спорта.

Состязания, которые стартовали 5 июня, приняли 13 субъектов Российской Федерации: Республика Мордовия, Республика Татарстан, Чувашская Республика, Белгородская, Вологодская, Московская, Новгородская, Пензенская, Саратовская, Свердловская и Челябинская области, Москва и Санкт-Петербург.

По итогам финальных соревнований IX летней Спартакиады учащихся России места в общекомандном зачёте распределились следующим образом:

I группа – численность населения 2 миллиона и более человек:

1-е место – Москва, 5790 очков;

2-е место – Санкт-Петербург, 4514 очков;

3-е место – Московская область, 4105 очков.

II группа – численность населения до 2 млн человек:

1-е место – Ленинградская область, 1034 очков;

2-е место – Приморский край, 694 очков;

3-е место – Пензенская область, 579 очков.

III группа – численность населения до 1 млн человек:

1-е место – Калининградская область, 437 очков;

2-е место – Республика Мордовия, 401 очков;

3-е место – Республика Адыгея, 288 очков.

Спартакиада – комплексное спортивное мероприятие и проводится с целью развития и популяризации видов спорта, включенных во всероссийский реестр видов спорта в Российской Федерации, сохранения традиций проведения комплексных спортивных соревнований для юношества и молодёжи, повышения уровня физической подготовленности и спортивного мастерства российских спортсменов.

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляли Министерство спорта Российской Федерации, Федеральный центр подготовки спортивного резерва, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта и общероссийские спортивные федерации при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Фото: fcpsr.ru

Пресс-служба Минспорта России

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