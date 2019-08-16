Прокуратура Иркутской области проверила исполнение законодательства об организации отдыха детей, пострадавших от наводнения

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В результате межведомственного взаимодействия прокуратуры Иркутской области и органов государственной власти свыше 5 тысяч граждан, пострадавших от наводнения, обратились в муниципалитеты с заявлениями о направлении детей для отдыха и оздоровления.

На сегодняшний день 4363 ребенка направлены в оздоровительные учреждения, в том числе 300 – совместно с родителями. Треть детей уже завершила оздоровительный сезон.

Вместе с тем, 179 несовершеннолетних из Нижнеудинского района были досрочно возвращены с отдыха по причине ненадлежащих условий пребывания в лагере «Лесная сказка», находящемся в Рязанской области.

Безотлагательно прокуратурой Иркутской области по данному факту проверена организация работы в региональном министерстве социального развития, опеки и попечительства. Контракт на размещение детей в лагере «Лесная сказка» предусматривал оказание безопасных услуг. Сведения о данном лагере были размещены в реестре оздоровительных учреждений как об имеющем все разрешительные документы. Прокуратурой Рязанской области выявлены нарушения в деятельности лагеря «Лесная сказка», в отношении директора учреждения приняты меры прокурорского реагирования.

Прокурорами Иркутской области во взаимодействии с уполномоченными органами контроля в целях недопущения нарушений прав несовершеннолетних продолжены проверки оздоровительных учреждений. Организация отдыха несовершеннолетних, вернувшихся из Рязанской области, прокуратурой поставлена на контроль.

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