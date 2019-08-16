Рабочий визит Павла Колобкова в Астраханскую область

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 16 августа, Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков прибыл с рабочим визитом в Астраханскую область.

Первым пунктом его программы стало посещение Центра водных и гребных видов спорта в с. Яксатово, строительство которого ведётся с 2010 года в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации». Первую очередь строительства объекта планируется завершить в конце этого года. Ожидается, что полностью работы будут закончены в 2020 году.

В настоящее время обустроены берегоукрепительные сооружения на реке Кизань. Построены и оснащены инженерными сетями основные здания, в том числе административный корпус, медицинский блок, столовая, гостиница для спортсменов, эллинги для хранения гребного инвентаря. Уже началась внутренняя отделка помещений.

В Центре планируется проведение всероссийских и международных соревнований, а также тренировочных мероприятий по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ и другим видам спорта. Комплекс будет круглогодичным, поскольку климат региона позволяет рано начинать подготовку и осенью заниматься довольно долго на воде. А современное оборудование даст возможность проводить качественную зимнюю подготовку.

«Этот Центр будет востребован сборными командами страны, здесь будут проводиться соревнования. Нужно завершать строительство, тем более что гребля – один из базовых видов спорта в Астраханской области. Подобных комплексов в России немного», – отметил Павел Колобков.

Далее глава Минспорта России совместно с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным посетили Региональный центр спортивной подготовки по футболу «Волгарь», где ознакомились с тем, как идёт строительство Академии футбола.

По словам руководства Центра, осталось закончить фасадные работы и внутреннюю отделку здания. В декабре планируется ввести объект в эксплуатацию. Внутри здания разместятся раздевалки, тренажёрный зал, комнаты отдыха, административные помещения. В общежитии Академии могут проживать 40 воспитанников из сельских районов области.

Строительство Академии футбола «Волгарь» началось в апреле 2016 года. Сейчас её территория полностью благоустроена. Построены два полноразмерных футбольных поля (одно из них имеет травяное покрытие), а также четыре поля меньшего размера. Установлены современные мачты освещения, системы поливочного водопровода, заменено ограждение, смонтированы инженерные сети, организована парковка.

Сегодня программу спортивной подготовки по футболу осваивают 577 человек, из них в спортивно-оздоровительных группах – 150 детей. Для совмещения тренировочного процесса и обучения организуются спортивные классы.

Павлу Колобкову и Игорю Бабушкину рассказали о региональном проекте «Футбол в школу», который с нового учебного года начнёт реализовываться в 123 школах Астраханской области.

Министр и врио губернатора также побывали в Региональном центре спортивной подготовки «Звёздный», где ознакомились с функционированием спортивного комплекса. Здесь же им были презентованы проекты «Дворовый спорт» и «Гандбол – в школу».

Программа «Дворовый спорт», которая стартовала в марте этого года, была разработана в Астраханской области в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». В настоящее время в программе участвуют пять районов области, остальные присоединятся в дальнейшем. В рамках программы были определены наиболее востребованные населением виды спорта, приобретён спортивный инвентарь, проведены необходимые обучающие курсы, определены оптимальные часы проведения тренировок. Программа обеспечивает рабочие места местным специалистам, даёт возможность с пользой провести время не только детям, но и людям самых разных возрастов.

«Действительно, при вовлечении людей в здоровый образ жизни, в занятия физкультурой и спортом нужно ориентироваться не только на детей, – подчеркнул Павел Колобков. – Не надо забывать про трудящихся и пенсионеров. Для них тоже должно быть место в рамках этой программы».

Глава Минспорта России добавил, что проект «Дворовый спорт» будет рассмотрен в качестве присвоения ему статуса экспериментальной площадки. И это может стать хорошим примером для других регионов страны.

«Я много сейчас езжу по сёлам, общаюсь с людьми, – сказал Игорь Бабушкин. – Востребованность в создании условий для занятий массовым спортом очень велика. Причём заниматься хотят все. А программа «Дворовый спорт» как раз и позволит нам создать эти условия для людей».

Что касается проекта «Гандбол – в школу», то он реализуется с 2017 года Федерацией гандбола России в регионах, где гандбол является базовым видом спорта. В Астраханской области гандбол – самый результативный вид спорта. На сегодняшний день кандидатами, включёнными в сборные команды России по гандболу от Астраханской области, являются 26 человек. В прошлом году проект апробировался в пяти школах Астрахани. В 2019 году принято решение о вовлечении в проект школ, находящихся в сельских муниципальных образованиях. В результате реализации проекта планируемое количество детского населения, вовлечённого в массовые занятия гандболом, составит 15 000 человек.

В рамках своего рабочего визита Павел Колобков также посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Rossvic».

Кроме того, в ходе двусторонней встречи Министр обсудил с Игорем Бабушкиным вопросы развития физической культуры и спорта в Астраханской области.

Подводя итоги рабочей поездки, Павел Колобков отметил, что Астраханская область активно включилась в реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни». В регионе уже более 40 % населения занимаются спортом, что является высоким показателем. «Мы уверены, что задача добиться 50 % – выполнима для Астраханской области», – заключил глава Минспорта России.

С использованием информации и фото Администрации губернатора Астраханской области

Пресс-служба Минспорта России

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