Сегодня в «Эфире» о вопросах привлечения к ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения, экстрадиции экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, безопасности детей в Сети

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Об острых вопросах привлечения к ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения пойдет речь в рубрике «Криминальный тренд».

Все нюансы экстрадиции экс-министра финансов Правительства Московской области Алексея Кузнецова раскроем в программе «Долгая дорога из Парижа. Дело Кузнецова» в рубрике «Мир и порядок».

Как обезопасить детей от мошенничества и противоправного контента в соцмедиа. Какие варианты сотрудничества правоохранителей с экспертным сообществом можно сегодня считать наиболее эффективными для противодействия преступлениям в Сети. Об этом и не только начальник пресс-службы Генпрокуратуры России Татьяна Захарова поговорит с Генеральным директором новостного агрегатора SMI2 Анной Ивановой

Программа «Эфир» на пятницу 16 августа 2019 года:

· Криминальный тренд. Трезвость – норма жизни: вопросы привлечения к установленной законом ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

· Особые полномочия. Мифы об иноагентах. Гость программы – член Общественной палаты Российской Федерации Вероника Крашенинникова.

· Мир и порядок. Дело Кузнецова. Долгая дорога из Парижа.

· Логика закона. Право на детство.

· Криминальный тренд. Округ под надзором: Дальневосточный федеральный округ.

· Субъект права. Вместе против коррупции. Прокуратуры Архангельской области, Магаданской области, Новгородской области, Ставропольского края, Республики Крым.

· 0+. Кибер родители.

· В процессе. Нюрнберг. Свидетели.

· Логика закона. Прокуроры в гражданском процессе.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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