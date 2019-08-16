Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Союз МС-15#Пилотируемая космонавтика16.08.2019 17:39

«Союз МС-15»: ручное управление сближением на «отлично»

Сегодня, 16 августа 2019 года, основной экипаж МКС-61/62/ЭП-19 сдавал экзамен по ручному управлению сближения корабля «Союз МС» с Международной космической станцией на тренажере «Дон-Союз». Командир экипажа Олег Скрипочка работал в спускаемом аппарате, а бортинженер Джессика Меир во время экзамена находилась в бытовом отсеке.

Начинается тренировка всегда с автоматического режима. Экипаж не знает, какая будет нештатная ситуация и когда. Нужно вовремя распознать неполадки, доложить об этом на Землю, перейти к ручному управлению и выполнить программу полёта. Олег Скрипочка и Джессика Меир в процессе осуществления контроля над автоматическим режимом управления сближением корабля, столкнулись с рядом нештатных ситуаций, введенных инструкторской бригадой в соответствии с выбранным билетом.

На тренажере, который повторяет конфигурацию систем и оборудования настоящего «Союз МС», Олегу Скрипочке предстояло выявить нештатную ситуацию, организовать контур ручного управления, выполнить сближение с МКС в ручном режиме и обеспечить зависание напротив стыковочного узла станции с заданными параметрами. В это время бортинженер, работая с лазерным дальномером и блоком вычисления координат, сообщает командиру дальность зависания до стыковочного узла и параметры скорости.

За время экзаменационной тренировки экипаж выполнил четыре режима, полностью отработав сближение со всеми стыковочными узлами, имеющимися на российском сегменте МКС. В ходе экзамена испытуемые вовремя распознали неполадки, о которых доложили на Землю, и своевременно перешли к ручному управлению, что позволило выполнить программу полёта.

Экзаменационная комиссия работу экипажа в составе Олег Скрипочка — Джессика Меир оценила на «отлично», отметив высокий уровень знаний и навыков, а также слаженность действий между экипажем и инструкторской бригадой.

До пуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15», запланированного на 25 сентября 2019 года, остается полтора месяца.

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