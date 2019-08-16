С. Лукин проинспектировал ход строительства школ и детских садов в Воронежской области

Source: Russia – Council of the Federation

По словам сенатора, в 2019 году в регионе будет построено рекордное количество социальных объектов.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области Сергей Лукин ЛукинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области посетил школы и детские сады, строительство которых ведется в Железнодорожном районе Воронежа.

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Сергей Лукин отметил, что реализация национальных проектов является приоритетом для каждого региона. «В 2019 году в Воронежской области будет введено в эксплуатацию рекордное количество социальных объектов: девять школ, которые 1 сентября уже примут учащихся, и 19 детских садов», — рассказал парламентарий. По его словам, их строительство финансируется из бюджетов всех уровней в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда», «Образование» и «Демография».

Сергей Лукин в Воронеже

В 2019 году в Воронежской области будет введено в эксплуатацию рекордное количество социальных объектов

Комментируя итоги поездки, в которой также приняли участие председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, представители городской и областной администрации, сенатор сообщил, что работы ведутся в соответствии с графиком, а зачастую даже опережающими темпами. «Социальные объекты, степень готовности которых мы оценили, возводятся в процессе комплексного освоения территории, одновременно с жилыми домами».

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