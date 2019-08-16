Т. Гигель: Большое внимание государства к системе образования повысит конкурентоспособность выпускников

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в августовском совещании педагогических работников региона.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай приняла участие в августовском совещании педагогических работников региона.

Смотрите также

На заседании присутствовали Министр просвещения РФ Ольга Васильева, временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин. ХорохординОлег ЛеонидовичВременно исполняющий обязанности Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай

По мнению Татьяны Гигель, августовское совещание позволило педагогам подвести итоги проделанной работы, а также обсудить дальнейшее совершенствование образовательного процесса в рамках национального проекта «Образование».

Важно, что педагогам была предоставлена возможность пообщаться с Министром просвещения страны, услышать из первых уст, как будет развиваться российское образование, задать наболевшие вопросы, сообщить о проблемах.

Т. Гигель приняла участие в августовском совещании педагогических работников региона

Татьяна Гигель отметила, что педагоги с воодушевлением восприняли информацию, которую сообщила Ольга Васильева, что в рамках национального проекта «Образование» республика получила значительное федеральное финансирование на развитие школьной инфраструктуры, систему дополнительного образования, на повышение квалификации педагогов, внедрение цифровых технологий. Большое внимание со стороны государства к системе образования дает возможность педагогическим коллективам растить в школьных стенах конкурентоспособных выпускников, сказала сенатор.

Педагоги республики поддержали Ольгу Васильеву во мнении, что сегодня стоит важная задача войти в десятку ведущих стран мира по качеству образования. Необходимо также обратить особое внимание на воспитательный процесс, чтобы из стен школы выходили гармонично развитые, социально-ответственные личности. «В этом процессе главная роль должна принадлежать учителю», — подчеркнула законодатель.

Участники совещания считают своевременным решение о реализация проекта «Земский учитель» уже с 2020 года, — отметила Татьяна Гигель.

MIL OSI