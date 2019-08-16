Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное16.08.2019 10:15

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида»

Госкорпорация «Роскосмос» принимает участие в образовательной программе Форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». Он проходит на территории Республики Крым в городе Судак с 11 мая по 5 октября 2019 года.

В ходе образовательных мероприятий состоялись встречи с летчиками-космонавтами, Героями России Сергеем Рязанским, Андреем Борисенко, Сергеем Залетиным, Александром Калери и космонавтом-испытателем Сергеем Кудь-Сверчковым. Молодежь интересовали самые разнообразные темы: от подготовки космонавтов к полетам до разработки новых типов двигателей, космического туризма и экспериментов на борту Международной космической станции. Гости поделились своим опытом, говоря от том, что для будущих космонавтов важно отменное здоровье, высокий уровень знаний по техническим специальностям, а также до совершенства отработанные навыки выполнения полетных заданий.

В этом году в Форуме запланировано 15 тематических смен, в которых принимает участие 6 тысяч молодых профессионалов из всех регионов России в возрасте от 18 до 35 лет. Одним из основных профессиональных качеств ребят является критическое мышление.

Форум стал уникальной образовательной платформой для молодых деятелей культуры и искусства. «Таврида» формирует профессиональные сообщества, содействует самореализации и продвижению молодых людей, воспитывает у них стремление к сохранению культурного наследия и создаёт новые традиции. Форум проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

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