Юный шахматист выступил на международном турнире при поддержке ООО «Газпром трансгаз Махачкала»

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

16 августа 2019, 16:45

C 1 по 11 августа в Словакии проходил международный турнир Первенство Европы, в котором принял участие Таймаз Темирбеков, занявший 2-е место среди мальчиков до 8 лет. В его возрастной группе принимали участие около 100 юных любителей шахмат из 20 стран. Набрав 7 очков из 9 возможных, Темирбеков показал лучший результат среди российских шахматистов в этой группе.

Выступление юного шахматиста состоялось при поддержке ООО «Газпром трансгаз Махачкала», которое вручило воспитаннику Шахматной школы им. А. Е. Карпова благотворительный сертификат.

Президент Федерации шахмат Республики Дагестан Джакай Джакаев поблагодарил ООО «Газпром трансгаз Махачкала» за помощь в командировании юного спортсмена на международный турнир.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», обеспечивающее транспорт газа потребителям Республики Дагестан, республик и краев Северного Кавказа РФ, а также государств Закавказья. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа — более 7 млрд куб. м. В составе компании 12 филиалов, в том числе 5 управлений магистральных газопроводов, Управление аварийно-восстановительных работ, Инженерно-технический центр, Учебно-производственный центр и ряд других.

На предприятии внедрены системы менеджмента качества ISO 9001:2015, экологического менеджмента ISO 14001:2004 и менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда OHSAS 18001:2007. Коллектив насчитывает около 2 тыс. человек.

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