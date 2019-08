Bezpieczny wypoczynek w Albanii

Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish

– Wybieram się w tym roku na zorganizowane wczasy w Albanii. Czy do wjazdu na teren tego Państwa potrzebuję paszport czy wystarczy mi dowód osobisty?

– Zgodnie z informacjami na stronach internetowych MSZ RP i naszej Ambasady obywatele RP mogą wjeżdżać na podstawie ważnego dokumentu podróży (paszportu lub dowodu osobistego) i przebywać w Albanii do 90 dni w ciągu 180 dni licząc od dnia pierwszego wjazdu. Dokument podróży powinien mieć termin ważności co najmniej 3 miesiące od planowanej daty opuszczenia Albanii.

Uwaga: prosimy o zapoznanie się z poniższym komentarzem w celu uniknięcia nieporozumień pryz realizacji na terenie Albanii usług medycznych objętych ubezpieczeniem:

Zgodnie z dwustronną umową obywatele RP i Albanii dokonują przekraczania granicy na podstawie ważnych paszportów. Albania zezwala wjazd na swój teren obywatelom polskim (oraz obywatelom innych krajów UE) także na podstawie dowodów osobistych – jako jednostronne ułatwienie nie objęte międzynarodowymi lub dwustronnymi umowami (do Polski i krajów UE obywatele Albanii mogą wjeżdżać wyłącznie na podstawie paszportów). Możliwość wjazdu do Albanii na podstawie paszportu lub dowodu osobistego dotyczy zasad przekraczania granicy i legalnego pobytu. Te kwestie są w gestii służb straży granicznej.

Natomiast przy realizacji na terenie Albanii usług medycznych, objętych ubezpieczeniem, występuje potrzeba posiadania paszportu (kwestia ubezpieczeń dotyczy innego obszaru związanego z dokumentami wymaganymi od cudzoziemców przez miejscowe placówki służby zdrowia i/lub ubezpieczycieli).

Tak więc kwestia używania dowodów osobistych przez obywateli RP lub innych krajów UE pozostaje poza ramami jakichkolwiek formalnych uregulowań i w związku z tym nie powoduje implikacji prawnych dotyczących innych obszarów (np. ubezpieczenia medyczne). W sprawie dokumentów tożsamości oraz innych, wymaganych przez prywatne i/lub państwowe placówki medyczne na terenie Albanii w ramach realizacji ubezpieczeń, zawartych z nimi przez firmy ubezpieczeniowe, należy informować się bezpośrednio u podmiotów odpowiadających za dane ubezpieczenie.

– Mieszkam na stałe w Wielkiej Brytanii I podczas wyrabiania paszportu okazało się ze właściwy paszport nie będzie wyrobiony do końca lipca, ale dostałam paszport tymczasowy na okres wakacji ważny do przyszłego roku. Pisze do Państwa z pytaniem, czy są jakieś wymagania co do wjazdu na teren Albanii z paszportem tymczasowym? Posiadam również dowód osobisty i prawo jazdy. Czy to wystarczy, czy musze wypełnić jakieś dodatkowe druki?

– Zgodnie z informacjami na stronach internetowych MSZ RP i naszej Ambasady obywatele RP mogą wjeżdżać na podstawie paszportu lub dowodu osobistego i przebywać w Albanii do 90 dni w ciągu 180 dni licząc od dnia pierwszego wjazdu. Tymczasowy paszport jest legalnym dokumentem podróży, honorowanym przez inne kraje (w tym przez Albanię) na takich samych zasadach jak i paszporty 10-letnie.

Podróż samochodem

– Jestem właścicielem wypożyczalni samochodów. Wypożyczona w naszej wypożyczalni luksusowa limuzyna Audi A8 niestety do tej chwili nie została zwrócona. Z ustaleń wynika, że samochód trafił do Albanii czy są Państwo w stanie pomóc nam i pokierować, w jaki sposób możemy zgłosić ten fakt na policję w Albanii, oraz czy jest szansa na pomoc w odnalezieniu samochodu?

– Zgłoszenia kradzieży pojazdów jest dokonywane wg. właściwości terytorialnej zdarzenia, a więc w Państwa przypadku – na policji w Polsce, po czym następuje umieszczenie danych pojazdu w bazie Interpolu oraz jego poszukiwanie w innych krajach. Policja albańska nie może bezpośrednio przyjąć zgłoszenia kradzieży pojazdu, jeżeli zdarzenie nie miało miejsca na terenie Albanii.

Dla informacji Państwa: zgodnie z albańskimi przepisami prawa – skrótowe omówienie dostępne np. w poradniku „Polak za granicą” umieszczonym online na stronie internetowej MSZ oraz placówki, – przekroczenie granic Albanii pojazdem w przypadku podróżowania do Albanii autem będącym własnością osoby trzeciej (fizycznej lub prawnej) albańskie władze wymagają przedłożenia notarialnego upoważnienia od właściciela auta sporządzone w j. angielskim.

– Zwracam się z zapytaniem odnośnie procedury sprawdzania własności pojazdu na terenie Albanii. Planuję wyjazd wakacyjny do tego kraju. Będę wraz z rodziną podróżowała samochodem służbowym, zarejestrowanym na firmę. Natomiast w przewodniku wyczytałam, że bardzo ważne jest posiadanie notarialnego poświadczenia przez właściciela samochodu oddania samochodu w użytkowanie konkretnej osobie. Czy rzeczywiście na granicy własność samochodu turysty jest wnikliwie badana a jeżeli tak to jak poprawnie skonstruować przedmiotowy dokument, aby nie spotkały nas nieprzyjemności? Czy oprócz ewentualnego poświadczenia notarialnego dokonanego przez polskiego notariusza winnam dokument przetłumaczyć na inny język? W takim wypadku czy językiem tym winien być język albański czy np. angielski?

– Zgodnie z informacjami w poradniku Polak za granicą, w przypadku podróżowania do Albanii autem będącym własnością osoby trzeciej lub firmy honorowane przez albańskie władze jest notarialne upoważnienie od właściciela auta sporządzone w j. angielskim.

Inną możliwością może być uzyskanie dokumentu w Polskim Związku Motorowym (jest sporządzany od razu w trzech językach). Poniżej linki z odpowiednią informacją:

https://www.pzmtravel.com.pl/pzminfo/porady,przed,podroza,-,nasz,ekspert,radzi,277.html

https://www.pzmtravel.com.pl/pzminfo/upowaznienie,-,pozyczony,pojazd,278.html

– Mam jeszcze jedno pytanie. Czy z Państwa doświadczenia dokument od właściciela pojazdu jest niezbędny czy jedynie zalecany? Wątpliwości swe uzasadniam tym, że dwa lata temu byłam tym samym pojazdem na Węgrzech i nie napotkałam żadnych trudności w podróżowaniu służbowym samochodem. Była to kwestia szczęścia czy też samochody turystów nie są poddawane aż tak wnikliwej kontroli?

– Jako urząd jesteśmy obowiązani do udzielania informacji o obowiązujących przepisach i regulacjach. Nie możemy domniemywać co do prawdopodobieństwa wystąpienia jakiegoś zdarzenia. Generalnie z naszych obserwacji kontrola pojazdów po stronie albańskiej jest b. dokładna i nieraz wręcz drobiazgowa z punktu widzenia formalności. Tak więc należy mieć przy sobie wszystkie wymagane dokumenty, “zieloną kartę”, ubezpieczenie OC etc. W chwili obecnej policja drogowa bardziej restrykcyjnie kontroluje także przestrzeganie zasad ruchu drogowego, w tym kontrolę prędkości. W przypadku wykroczenia jest ryzyko mandatu oraz zatrzymania prawa jazdy i przekazania sprawy do decyzji sądu wg. właściwości terytorialnej zdarzenia – co może sprawiać szczególny kłopot dla obcokrajowców.

– Mam do Państwa zapytanie. W te wakacje będę przejeżdżał jak i również wypoczywał w Albanii Bardzo proszę o przeslanie mi informacji na temat zielonej karty , mianowicie jakie są opłaty za zielona kartę kupiona na granicy Albanii za samochód osobowy do 3.5 tony, u kogo ja mogę kupić i czy istnieją jakieś inne opłaty wjazdowe? Pytałem, dzwoniłem do ubezpieczyciela mojego samochodu jak i również do wielu innych ubezpieczycieli z zapytaniem wykupu zielonej karty i nikt jej u mnie nie sprzedaje, wiec zmuszony jestem ją wykupić na granicy, tylko pytanie ile kosztuje, jak to zrobić i czy są inne opłaty. Potrzebuję aktualnych informacji na w/w zapytania. Jestem obywatelem Polskim ( a mieszkam w Wielkiej Brytanii ) wiec karta będzie na moje polskie nazwisko niezależnie na jakich numerach rejestracyjnych będę jechać i przekraczać granice bo opłaty za zielona kartę na granicy Albanii są takie same dla obywateli Unii Europejskiej.

– Uprzejmie informujemy, że zieloną kartę dla samochodu osobowego można wykupić na granicy Albanii. Karta na 15 dni kosztuje 42 Euro; na miesiąc – 56 Euro, zaś na 45 dni – 64 Euro. Oprócz zielonej karty nie ma żadnej innej opłaty. Do załatwienia sprawy potrzebne są dowód rejestracyjny i prawo jazdy.

– Planuje podróż samochodem do Albanii. Proszę o odpowiedz na pytania:

Czy i jakie pełnomocnictwo potrzebuje do wjazdu na teren Albanii, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie jestem właścicielem?

Co w sytuacji kiedy w dowodzie rejestracyjnym jestem współwłaścicielem?

Zgodnie z posiadanymi przez placówkę informacjami – dostępnymi również w umieszczonym online na stronie internetowej MSZ oraz placówki poradniku Polak za granicą, – w przypadku podróżowania do Albanii autem będącym własnością osoby trzeciej (fizycznej lub prawnej) albańskie władze graniczne honorują notarialne upoważnienie od właściciela auta sporządzone w j. angielskim.

Inną możliwością może być uzyskanie odpowiedniego dokumentu w Polskim Związku Motorowym (jest sporządzany od razu w trzech językach), linki poniżej. Jeśli osoba podróżująca pojazdem figuruje w dowodzie rejestracyjnym jako jego współwłaściciel, nie ma wymogu posiadania upoważnienia.

Linki do PZM:

https://www.pzmtravel.com.pl/pzminfo/porady,przed,podroza,-,nasz,ekspert,radzi,277.html

https://www.pzmtravel.com.pl/pzminfo/upowaznienie,-,pozyczony,pojazd,278.html

Przekazujemy odnoszący się do Pana wątpliwości wyciąg z informacji tut. MSW, który otrzymaliśmy w odpowiedzi na nasze zapytanie:

„Od kierowcy będącego współwłaścicielem pojazdu, w przypadku jego obecności w samochodzie, nie jest wymagany dodatkowo żaden inny dokument”.

– Przyjechaliśmy ze znajomymi na wypoczynek do Albanii. Jesteśmy w rejonie Sarande. Wczoraj zorientowaliśmy się że dowód rejestracyjny pojazdu którym przyjechaliśmy został zagubiony. Jesteśmy pewni ze został zgubiony w Albanii. Przez wszystkie granice (Czechy, Austria, Słowenia, Chorwacja, Bośnia, Czarnogóra) mieliśmy go ze sobą i przekraczaliśmy je bez problemu. Zaginięcie zgłosiliśmy na posterunku policji w Sarande. Zobowiązali się wystawić nam dokument informujący o zaginięciu dowodu rejestracyjnego i zapewniają nas ze przekroczymy granice. Mamy co do tego wątpliwości ponieważ Albańska granice może przekroczymy ale co dalej? Co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić? Jedynym dokumentem który mamy do auta to zielona karta która wyrobiliśmy przed wyjazdem i polisa OC która również zaginęła razem z dowodem ale ubezpieczyciel ma nam wysłać na maila. Proszę o pilny kontakt ponieważ planowaliśmy wyjazd z Albanii na najbliższy piątek.

– Uprzejmie wyjaśniamy co następuje:

placówki dyplomatyczne nie mają kompetencji w kwestii wydawania zaświadczeń i/lub dokumentów zastępczych odnośnie do utraconych dowodów rejestracyjnych pojazdów;

uzyskane przez Pana zaświadczenie albańskiej policji o zaginięciu dowodu rejestracyjnego jest właściwym dokumentem do kontynuacji podróży do kraju; należy jednakże go przetłumaczyć we własnym zakresie na j. angielski w dowolnym biurze notarialnym, świadczącym takie usługi – ułatwi to przejazd przez inne kraje.

W tej sprawie ze względu na pilność zapytania uzyskaliśmy ustne potwierdzenie powyższych informacji zarówno od władz albańskich, jak i w kraju.

Przewóz zwierząt domowych

– Za miesiąc wybieram się na wakacje do Albanii wraz z całą rodziną i psem. W związku z tym mam pytanie – co jest potrzebne, by bezpiecznie i bezproblemowo pies mógł przekroczyć granicę i wrócić z powrotem? Co powinien mieć w paszporcie? Będę wdzięczna za jak najszybszą informację.

– Wg uzyskanych informacji, dla wwozu/wywozu do/z Albanii psa wymagany jest chip i paszport zwierzęcia z ważnymi szczepieniami.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że instytucją właściwą do udzielania wiążących i aktualnych informacji o zasadach wywozu/wwozu zwierząt z/do innych krajów jest Główny Inspektorat Weterynarii oraz jego struktury wojewódzkie i powiatowe, gdzie należy konsultować te kwestie przy planowanych podróżach.

Ambasady nie otrzymują od miejscowych instytucji formalnej informacji o przepisach w tym zakresie.

Przejścia graniczne

– Wybieram się w tym roku do północnej Albanii. Mam pytanie, bo dysponuję sprzecznymi informacjami. Czy jest możliwość przekroczenia granicy między Czarnogórą i Albania w Qafë Vranicë?

– W odpowiedzi na Pana zapytanie uprzejmie informujemy, iż przekroczenie granicy w Qafe Vranice jest otwarte wyłącznie dla turystów (nie dla ruchu przemysłowego/towarowego) w okresie 01.04-30.09 każdego roku. Powyższa informacja została uzyskana ze źródeł albańskich na zasadzie wiedzy powszechnej, bowiem misje dyplomatyczne nie otrzymują z urzędu oficjalnych powiadomień nt. albańskich przejść granicznych oraz zasad ich funkcjonowania. W związku z tym nie możemy ponosić odpowiedzialności za skutki decyzji i działań podjętych na podstawie tych informacji.

Polecamy Pana uwadze oficjalną stronę albańskiej policji granicznej: https://www.asp.gov.al/index.php/home-2/18-shqip/sherbimet-per-qytetaret/41-informacion-per-te-huajt.

Oficjalne odpowiedzi na pytania nt. ruchu granicznego w Albanii można uzyskać poprzez komunikację mailową: https://www.asp.gov.al/index.php/kontakte/email

– Proszę o informację, czy przejścia graniczne pomiędzy Albanią i Macedonią są czynne całodobowo (chodzi mi zwłaszcza o przejście Shqiperia), czy w określonych godzinach.

Z FYROM działają następujące przejścia graniczne ze strony albańskiej (info ze strony internetowej albańskiej policji):

with Macedonia: Bllate, Qafe Thane,Tushemisht, Gorice

Według informacji, uzyskanych od Dyrekcji Granic i Migracji, wszystkie przejścia graniczne są czynne całodobowo jeżeli chodzi o ruch osobowy i/lub samochodów osobowych. Ograniczenia dotyczą jedynie odprawiania transportu ciężarowego (do 22:00).

– Mam pytanie do Państwa. Czy przejście graniczne pomiędzy Albanią i Grecja w okolicach miejscowości Leskovic w Albanii jest dostępne dla obywateli Polski (przejazd rowerem)?

– Uprzejmie polecamy Pana uwadze oficjalną stronę albańskiej policji granicznej : https://www.asp.gov.al/index.php/home-2/18-shqip/sherbimet-per-qytetaret/41-informacion-per-te-huajt

Według informacji, uzyskanych od Dyrekcji Granic i Migracji, wszystkie przejścia graniczne są czynne całodobowo jeżeli chodzi o ruch osobowy i/lub samochodów osobowych. Ograniczenia dotyczą jedynie odprawiania transportu ciężarowego (do 22:00).

Ambasada nie ma informacji nt. szczególnego trybu dla obywateli RP na żadnym z przejść.

Podróż motorem

– We wrześniu planujemy podróż oraz zwiedzania Albanii na motocyklach. Ponieważ będziemy jechać motocyklami szosowymi które nie są przystosowane do dróg szutrowych i pisakowych z kamieniami, chciałbym zapytać czy droga SH75 na odcinku Korcza – Saranda jest w 100% asfaltowa, czy jednak są tam odcinki które uniemożliwią nam przejazd motocyklami szosowymi?

– Ambasada RP w Tiranie nie posiada z urzędu oficjalnych danych nt. aktualnego stanu dróg w Albanii. Warto jednakże nadmienić, że od wielu lat trwa intensywna budowa nowych szos jednocześnie z przebudową oraz naprawami już istniejących. Tak więc mapa drogowa Albanii ciągle się zmienia i nawet sami Albańczycy nie potrafią dokładnie określić stanu tej czy innej drogi o ile nie korzystali z niej w nieodległym czasie.

Na pewno Albania nie ma nadal ani jednej autostrady w europejskim tego słowa znaczeniu. Natomiast stan większości dróg jest dobry lub bardzo dobry. Zmiany następują stale i są to zmiany na lepsze.

Odnosząc się do Pana pytania co do konkretnej trasy oraz szczegółowych warunków jazdy dla określonej klasy motorów radzimy skomunikować się bezpośrednio z Państwa albańskimi kolegami. Jazda na motorach jest w Albanii bardzo popularnym sportem i na pewno jej miłośnicy będą radzi udzielić interesujących Pana fachowych informacji.

Podajemy namiary na różne kluby oraz organizacje motocyklistów:

Lorenc Kita – działacz jednego z motoklubów

Tel: +355 69 2060 902

e-mail: lorenckita@gmail.com

“Motorklub Steelwings”

https://www.facebook.com/SteelwingsMCAlbania/info?tab=page_info

Federata Shqiptare e Motoçiklizmit (Albańska Federacja Motocyklizmu)

http://www.amf.al/

https://www.facebook.com/Albanian-Motorcycle-Federation-328918027146103/

Motocross Enduro Club Tirana

https://www.facebook.com/motocross.tirana

Urlop w górach

– Planujemy wyjazd wspinaczkowy w połowie lutego w Góry Prokletije. Czy przeprowadzane są akcje ratownicze w górach? Jakie służby są za to odpowiedzialne? Czy sieć komórkowa w tym rejonie umożliwia połączenie z numerami ratunkowymi? Czy aktywny jest numer 112?

– Uprzejmie informujemy, iż misje dyplomatyczne nie otrzymują od strony albańskiej oficjalnych informacji na tematy organizacji wspinaczek górskich. Wg. naszej wiedzy turystyka wysokogórska oraz wspinaczkowa jest w Albanii nadal w stadium początkowym, a więc obarczona wysokim ryzykiem. W wielu miejscach nie ma wyznaczonych tras, łączności awaryjnej, służb ratowniczych etc. To samo odnosi się do Kelmendu – albańskiej części gór Prokletije. Numery 112 oraz 129 są numerami policyjnymi, dostęp do nich jest aktywny, lecz ograniczony do terenów z działającymi wieżami przekaźnikowymi (bynajmniej nie ma 100% pokrycia, i najprawdopodobniej będzie go brakowało właśnie w górskich częściach okręgu). Miejscowa ludność nie włada innymi językami niż albański, więc porozumienie może być utrudnione nawet w przypadku kontaktu werbalnego.

Podtrzymujemy nasze informacje o wysokim ryzyku, którym są obarczone samodzielne wyprawy w góry Kelmendu. Doradzamy skorzystanie z usług albańskich przewodników. Podajemy namiary na stowarzyszenie Albański Związek Alpinizmu: (Federata Shqiptare e Alpinizmit—Albanian Moutainnering Federation and Mountain Tourism): fshaltm@gmail.com. Radzimy także odwiedzenie strony http://www.highalbania.al/site/en/ i ew. kontakt w kwestii szlaków oraz oceny ryzyka wyprawy.

Inne

– Wybieram się ze znajomymi i rodziną na urlop do Albanii. Próbuję znaleźć jakieś strony z ofertami noclegów (apartamenty, domki, pokoje), lecz mi się nie udaje. Proszę o pomoc i podesłanie adresów gdzie mogę znaleźć oferty noclegów.

– Ambasada RP nie posiada urzędowych informacji od strony albańskiej w kwestii hoteli/noclegów w Albanii oraz nie zajmuje się pośrednictwem w usługach dla podróżnych. Natomiast są znane międzynarodowe serwisy informacji hotelowej, dostęp do których jest łatwy poprzez popularne wyszukiwarki. Należy jednakże zaznaczyć, iż według naszej ogólnej orientacji sporo hoteli w Albanii na razie nie jest zarejestrowane w tych bazach (nawet nie mają angielskich stron lub nie posługują się biegle obcymi językami).

W celu dobrego zabezpieczenia Państwa wypoczynku (szczególnie ze względu na małe dzieci) sugerujemy zastanowić się nad wykupieniem wczasów w Albanii poprzez renomowane polskie biuro podróży, które oferują pobyt w całej nadbrzeżnej Albanii zarówno nad morzem Jońskim jak i nad Adriatykiem.

– Witam. Wybieram się we wrześniu do Albanii do miejscowości Golem. Moje pytanie brzmi następująco czy mogę zabrać ze sobą wykrywacz metali aby oddawać się mojej pasji na plaży przy hotelu Bądź w jej pobliżu. Czy potrzebuje jakieś pozwolenia? Czy jest to dozwolone?

– W odpowiedzi na Pana zapytanie uprzejmie informujemy, iż wykorzystywanie wykrywaczy metali na terenie Albanii jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu specjalnego zezwolenia wydawanego przez Ministerstwo Obrony Republiki Albanii.

Powyższa informacja została uzyskana ze źródeł albańskich na zasadzie wiedzy powszechnej, jako że misje dyplomatyczne nie otrzymują z urzędu oficjalnych informacji w takich kwestiach. W związku z tym nie możemy ponosić odpowiedzialności za skutki decyzji i działań podjętych na podstawie tych informacji.

W przypadku bardziej szczegółowych pytań sugerujemy bezpośredni kontakt z MON Albanii – http://www.mod.gov.al/, kontakt mailowy: informimi_mm@mod.gov.al

– Dzień dobry, chciałem zapytać o kilka rzeczy związanych z wyjazdem do Albanii. Czy w Albanii legalne jest rozbicie namiotu w lesie lub na niepublicznej.

– W odpowiedzi na Pana zapytanie uprzejmie informujemy, iż generalnie w Albanii jest jak na razie spora tolerancja w stosunku do biwakowania poza coraz bardziej licznymi polami namiotowymi i/lub kempingami. Jednakże dotyczy to wyłącznie terenów państwowych (lasy, plaży niepubliczne, etc.).

Tereny prywatne są całkowicie wykluczone.

Rozpalenie ognisk w lesie jest zabronione, na plaży (niepublicznej) może być tolerowane.

Powyższe informacje zostały uzyskane ze źródeł albańskich na zasadzie wiedzy powszechnej, jako że misje dyplomatyczne nie otrzymują z urzędu oficjalnych informacji w takich kwestiach. W związku z tym nie możemy ponosić odpowiedzialności za skutki decyzji i działań podjętych na podstawie tych informacji.

Przed podejmowaniem decyzji sugerujemy każdorazowy bezpośredni kontakt z policją albańską lub lokalnymi władzami w miejscu pobytu.

– Jestem zainteresowana nawiązaniem kontaktów z organizacjami polonijnymi na terenie Albanii. W jaki sposób mogę zdobyć listę takich organizacji wraz z numerami telefonu do kontaktu.

– Uprzejmie informujemy, że ze względu na niewielką ilość stale zamieszkujących w Albanii Polaków nie istnieje tu żadna organizacja polonijna.

Należy mieć na uwadze, iż Albańczycy często podają ceny w tzw. starych lekach, a więc w walucie albańskiej sprzed denominacji w 1965 r. (1 nowy lek = 10 starych leków). Mimo upływu ponad 50 lat od denominacji cenę w starych lekach można usłyszeć zarówno od osób starszych, jak i bardzo młodych, urodzonych już dużo później. Dla Albańczyków jest to normalne, bowiem wszyscy znają rzeczywistą wartość usługi lub towaru. Jednakże dla obcokrajowców stanowi to nie lada problem, gdyż wydaje się, iż są ofiarą oszustwa. Jedyna rada w przypadku wątpliwości – prosić o podanie odpowiednika w euro, wtedy będzie jasne, czy dobrze rozumiemy współrozmówcę.

Stanowczo przestrzegamy turystów przed posiadaniem i/lub używaniem środków odurzających, w tym tzw. narkotyków miękkich (np. marihuany). Jest to zabronione przez prawo Albanii oraz podlega karze w postępowaniu prokuratorskim.

