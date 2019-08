Egils Levits Latvijas–Vācijas attiecības vērtē labvēlīgi

Valsts prezidents Egils Levits šodien Berlīnē tikās ar Vācijas Federālo prezidentu Franku Valteru Šteinmeieru. Abas puses uzsvēra Latvijas–Vācijas attiecību labvēlību, kā arī abu prezidentu ciešo saikni ar otru valsti – Franks Valters Šteinmeiers gan kā ārlietu ministrs, gan kā Federālais prezidents līdz šim Latviju apmeklējis septiņas reizes, savukārt Egilu Levitu ar Vāciju saista gan studiju laiks, gan darbs dažādās Vācijas federālajās zemēs. Tikšanās laikā tika pārrunāti gan Eiropas nākotnes, gan drošības jautājumi, kā arī nākotnes globālie izaicinājumi. Egils Levits pauda gandarījumu par to, ka arī Vācijas Federālā prezidenta dienaskārtībā klimata jautājumi ir izvirzīti priekšplānā. Pēc Valsts prezidenta sacītā, Latvija ir lepna pievienoties tām astoņām Eiropas valstīm, kas Eiropas Savienībā klimata neitralitāti ir izvirzījušas par prioritāti. Savukārt Vācijas Federālais prezidents atzīmēja – sabiedrībai ir jāizprot, ka klimata jautājumus nevar atrisināt pāris gadu laikā un ka šim tematam ir jābūt visu uzmanības centrā. Runājot par Eiropas nākotni, Latvijas Valsts prezidents uzsvēra, ka kopīgas nākotnes veidošanā ir svarīgas visu dalībvalstu idejas. “Ideju lielums nav atkarīgs no valsts izmēra. Mums visiem ir iespēja sniegt radošu pienesumu Eiropas nākotnei un globāliem izaicinājumiem, kā arī katram nākt ar savu ieguldījumu,” pauda E. Levits. Tāpat abi prezidenti diskutēja par to, cik ļoti tehnoloģiju attīstība iespaido mūsu dzīvi un arī Eiropas drošības jautājumus. Latvijas Valsts prezidents piebilda, ka augusta beigās Helsinkos apmeklēs Eiropas Izcilības centru cīņai ar hibrīddraudiem un, viņaprāt, Eiropas informatīvās politikas jautājumi ir ļoti būtiski visai Eiropas nākotnei. Abas puses apmainījās arī viedokļiem par “Brexit” aktualitātēm un par izaicinājumiem, kas tuvāko mēnešu laikā sagaida Eiropas Komisiju. Sarunas laikā liela uzmanība tika pievērsta transatlantiskajām attiecībām un Eiropas drošības jautājumiem, kā arī Vācijas klātbūtnei Baltijas valstīs. Tāpat tika pārrunāti Eiropas Savienības un Krievijas, Ukrainas attiecību jautājumi, kā arī abi prezidenti, būdami pēc izglītības juristi, apmainījās viedokļiem par Eiropas tiesībpolitikas attīstību. Pirms tikšanās ar Vācijas Federālo prezidentu Franku Valteru Šteinmeieru Valsts prezidents Egils Levits tikās arī ar Bundestāga prezidentu Dr. Volfgangu Šoibli. E. Levits abas sarunas vērtē pozitīvi un pauda pārliecību, ka turpmākais Latvijas–Vācijas dialogs būs tikpat daudzpusīgs un dziļš. Darba vizītes turpinājumā, 17. augustā, paredzēta tikšanās ar Latvijas diasporas pārstāvjiem.

Source: President of Latvia in Latvian