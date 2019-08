Valsts prezidents: jāveido droša un demokrātiska vide Eiropas nākamajām paaudzēm

Valsts prezidents Egils Levits, šodien tiekoties ar Bundestāga prezidentu Dr. Volfgangu Šoibli, atzinīgi izteicās par Latvijas–Vācijas divpusējām attiecībām un augsti novērtēja Dr. Volfganga Šoibles, kā politiķa un domātāja, lomu Vācijas apvienošanā un Eiropas kopīgā demokrātiskā ikdienā. Abas puses pārrunāja jautājumus, kas saistīti ar Latvijas–Vācijas starpvalstu attiecībām, demokrātisko vērtību stiprināšanu Eiropā, kā arī pieskārās Eiropas nākotnes jautājumiem un Eiropas Komisijas aktualitātēm. Tāpat tika diskutēts par Eiropas drošības politiku, transatlantiskajām attiecībām un Eiropas informatīvās telpas izaicinājumiem. Tā kā liela loma sarunā tika pievērsta Eiropas Savienības nākotnei, Valsts prezidents Egils Levits uzsvēra, ka ir jāpanāk jauns redzējums par Eiropas nākotni pēc “Brexit” un dalībvalstīm, ieskicējot nākotnes perspektīvu, šim procesam jāpieiet radoši, taču balstoties vērtību un demokrātijas principos. Pēc Egila Levita sacītā, ir nepieciešami jauni instrumenti, lai piemērotos izaicinājumiem, ko ik dienu ienes digitālās komunikācijas attīstība, pseidodemokrātiskās tendences un apdraudējumi informatīvajai telpai. E. Levits akcentēja, ka šos izaicinājumus nedrīkst atstāt bez ievērības un ir jāpanāk jauni risinājumi, lai nākamajās paaudzēs, kas šobrīd ienāk Eiropas dalībvalstu politikā, nostiprinātu demokrātisko vērtību nozīmi. Tāpat abas puses bija vienisprātis, ka piedzīvotā vēsture sniedz labu mācību un Eiropas vēsturiskās atmiņas jautājumi ir jāskaidro katrai nākamajai paaudzei, lai tā jēgpilni dāvātu pienesumu Eiropas attīstībā. Runājot par Eiropas drošību, amatpersonas bija vienisprātis, ka Eiropas aizsardzība ir stiprināma kā daļa no NATO kopējās transatlantiskās drošības. Tāpat Valsts prezidents Egils Levits uzsvēra, ka Latvija līdztekus vairākām citām Eiropas valstīm ir sasniegusi 2 % no iekšzemes kopprodukta, kas veltīts aizsardzības jomai, un šis ir mērķis, kas jāpanāk visām NATO dalībvalstīm. Darba vizītes turpinājumā paredzēta tikšanās ar Vācijas Federālo prezidentu Franku Valteru Šteinmeieru un Latvijas diasporas pārstāvjiem.

Source: President of Latvia in Latvian