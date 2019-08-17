Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#Космодромы#Союз МС-1417.08.2019 09:00

Корабль «Союз МС-14» отправлен на общую сборку

Пилотируемый корабль «Союз МС-14» разработки и производства РКК «Энергия» в составе головного блока был транспортирован на общую сборку с ракетой-носителем «Союз-2.1а» в монтажно-испытательный корпус на площадке № 31 космодрома Байконур.

В МИКе будет проведен комплекс технологических операций по общей сборке ракеты космического назначения в рамках подготовки к старту по программе Международной космической станции.

Пуск ракеты-носителя «Союз 2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-14» запланирован на 22 августа 2019 года со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур. Полет пройдет в беспилотном режиме и станет первым испытательным для ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблём серии «Союз МС».

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