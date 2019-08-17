Павел Колобков посетил Республику Калмыкия с рабочим визитом

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 17 августа, Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков находится с рабочим визитом в Республике Калмыкия.

Вместе с врио Главы региона Бату Хасиковым Министр ознакомился с работой Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд (Ойрат Арена), где тренируются спортсмены, в том числе имеющие ограниченные возможности здоровья, а также занимаются физической культурой и спортом все желающие.

Затем состоялась рабочая встреча Павла Колобкова и Бату Хасикова по вопросам создания объектов спорта в Калмыкии, в том числе с использованием механизма государственно-частного партнёрства, после которой Министр и врио Главы региона пообщались со спортивной общественностью Республики.

«Калмыкия является активным участником наших проектов: федеральной целевой программы и федерального проекта «Спорт – норма жизни», который рассчитан до 2024 года, и в рамках него оказывается поддержка строительству и модернизации спортивных объектов и развитию базовых для регионов видов спорта, а также ведётся переподготовка кадров, – отметил Павел Колобков. – На данный момент Калмыкия выполняет показатели, связанные с вовлечённостью в занятия физической культурой и спортом граждан. Регион – очень спортивный, есть потребность в создании необходимой спортивной инфраструктуры. Побеседовал со спортивной общественностью Калмыкии, был обсужден ряд тем, включая вопрос о поддержке молодых тренеров. Такая программа реализуется в системах здравоохранения и образования. Думаю, что мы тоже будем поддерживать по всем линиям регионы в привлечении молодых специалистов спортивной отрасли».

«Благодарю Павла Анатольевича за конструктивный диалог, его интерес к вопросам развития физической культуры и спорта в нашем регионе, – сказал Бату Хасиков. – Что касается спортивных сооружений, то многое зависит от властей в регионе: надо точно понять, что нужно, определить стоимость, тщательно подготовиться. Сейчас мы сосредоточены на завершении проекта, связанного с программой государственно-частного партнерства, хотим построить первый в истории Калмыкии крытый каток. Это – запрос жителей, каток будет пользоваться большой популярностью. Этой осенью мы планируем начать его строительство».

Павел Колобков и Бату Хасиков также пообщались с воспитанниками Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по футболу на стадионе «Уралан», а также жителями и гостями Элисты во время открытия новой площадки для воркаута и Фестиваля спорта и уличной культуры «Здесь и сейчас» в столице Калмыкии.

С использованием информации и фото Администрации Республики Калмыкия

Пресс-служба Минспорта России

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