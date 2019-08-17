Ракета с кораблём «Союз МС-14» готова к вывозу

Source: Russia Federal Space

Специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королёва (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и других ведущих предприятий ракетно-космической отрасли выполнили комплекс технологических операций по общей сборке ракеты космического назначения. Сегодня, 17 августа 2019 года, головной блок с кораблём «Союз МС-14» был пристыкован к третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а».

После этого состоялись заседания технического руководства и Государственной комиссии, на которых было выдано заключение о готовности ракеты космического назначения в составе пилотируемого корабля «Союз МС-14» и ракеты-носителя «Союз-2.1а» к вывозу и установке на стартовом комплексе.

Вывоз из монтажно-испытательного корпуса и установка на стартовом комплексе площадки № 31 космодрома Байконур состоится в понедельник, 19 августа.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-14» запланирован на 22 августа 2019 года. Полет пройдет в беспилотном режиме и станет первым испытательным для ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблём серии «Союз МС».

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