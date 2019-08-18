Прокуратура Иркутской области во взаимодействии с уполномоченными органами проверяет качество восстановления автомобильных дорог, пострадавших от наводнения

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В Иркутской области в зону наводнения в июне – июле 2019 года попали 61 участок автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 22 моста, из них 18 были разрушены или повреждены.

В настоящее время осуществляется восстановление объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Прокуратурой Иркутской области организовано взаимодействие с региональными органами государственной власти, подведомственными им учреждениями, организовавшими и осуществляющими ремонтно-восстановительные работы.

Значительное внимание уделяется участкам дорог, мостам, по которым проходят маршруты движения школьных автобусов.

Прокуратурой во взаимодействии с региональным правительством и органами местного самоуправления анализируются планы проведения ремонтных мероприятий на разрушенных потоком воды дорогах, мостах. Совместно с органами ГИБДД проводятся обследования, проверки качества восстановительных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры.

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