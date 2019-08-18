Прокуратурой Иркутской области контролирует проведение строительства жилых домов и объектов социальной инфраструктуры, пострадавших от наводнения

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Иркутской области контролирует качество и своевременность мероприятий по восстановлению уничтоженных наводнением жилых помещений и объектов социальной инфраструктуры.

Вследствие наводнения порядка 5 тысяч жилых помещений признаны непригодными для проживания граждан, 50 объектов социальной инфраструктуры подлежат новому строительству, реконструкции.

Региональным правительством, с учетом предложений прокуратуры, разработаны механизмы предоставления гражданам жилых помещений, в том числе из государственного жилищного фонда Иркутской области. Заказчиком строительства новых жилых объектов для последующего предоставления их в собственность гражданам определено государственное казенное учреждение «Служба заказчика Иркутской области».

В рамках межведомственного взаимодействия прокуратурой с правительством региона обсужден порядок контроля качества строительства возводимых многоквартирных жилых домов, домов блокированной застройки, объектов социальной инфраструктуры.

Прокурорами органы местного самоуправления ориентированы на соблюдение земельного и градостроительного законодательства при оформлении правоотношений на каждом этапе строительства жилого и нежилого фонда.

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