Рабочая поездка Павла Колобкова в Ставропольский край

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 18 августа, Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков посетил с рабочим визитом Ставропольский край.

Глава Минспорта России и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров осмотрели спортивную инфраструктуру в Ессентуках и обсудили вопросы развития физической культуры и спорта.

«Ставропольский край – один из лидеров в развитии массового спорта и подготовке спортивного резерва, – отметил Павел Колобков. – Во многих видах спорта спортсмены из Ставрополья входят в сборные России. Это – результат системной работы, которая проводилась в регионе в последние годы. Напомню, что шесть лет назад Ставропольский край был в числе отстающих, а сегодня развитие физической культуры и спорта – одно из приоритетных его направлений».

Владимир Владимиров в свою очередь поблагодарил Министра за внимание к развитию спортивной инфраструктуры в регионе. Он подчеркнул, что широкие возможности для этого открывает реализация национальных проектов, включая федеральный проект «Спорт-норма жизни». «Один только этот проект позволит создать в крае 21 крупный объект спорта и более 40 спортплощадок. Это настоящий прорыв, – сказал губернатор. – Сегодня мы хотим в каждом муниципальном образовании региона построить по большому комплексу с бассейном и катком».

Затем Павел Колобков пообщался с участниками X Северо-Кавказского молодёжного форума «Машук» в Пятигорске. В дискуссии также принял участие футболист Александр Самедов. Они ответили на вопросы форумчан, касающиеся развития спорта и повышения его доступности всем желающим.

После состоялась рабочая встреча Министра с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Александром Матовниковым. В ходе беседы были рассмотрены перспективы строительства спортивно-оздоровительного центра с ледовой ареной и бассейном в городе Ессентуки, а также федерального центра национальных сборных команд гребли на байдарках и каноэ и спортивно-рекреационного парка на озере Новое в городе-курорте Кисловодске.

Павел Колобков и Александр Матовников сошлись во мнении, что Северный Кавказ обладает уникальными условиями для подготовки сборных команд России в различных видах спорта и договорились о совместной поддержке реализации мер по развитию физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений, формированию культуры здорового образа жизни в регионах Северо-Кавказского федерального округа.

Фото: пресс-службы администрации Ставропольского края, аппарата представителя Президента Российской Федерации в СКФО и Молодёжного форума «Машук»

Пресс-служба Минспорта России

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