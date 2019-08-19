А. Кутепов внес поправки ко второму чтению законопроекта, касающиеся преимущества при приеме братьев и сестер в один детский сад

Source: Russia – Council of the Federation

Законопроект, к которому предложены поправки, вводит такое преимущество при поступлении в школу, отметил сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга подготовил и внес поправки ко второму чтению в Государственной Думе законопроекта, который касается преимущества при зачислении детей в начальную школу, если в ней уже учатся их родные братья или сестры.

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Согласно предложенным сенатором поправкам, предлагается также предоставлять преимущество при приеме в один и тот же детский сад родным братьям и сестрам.

В регионах остро стоит вопрос о необходимости зачисления братьев и сестер в одно образовательное учреждение

«Законопроектом предусматривается, что проживающие в одной семье и имеющие общее место жительство дети имеют право преимущественного приема на обучение по программам начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и сестры. При этом в регионах остро стоит вопрос о необходимости зачисления братьев и сестер в одно образовательное учреждение и в отношении дошкольных учреждений, в связи с чем предлагается внести соответствующее дополнение в текст законопроекта», — говорится в пояснительной записке к внесенным поправкам.

Андрей Кутепов также внес поправки в закон «Об образовании в РФ», которыми предлагается закрепить на федеральном уровне право многодетных семей на прием детей в дошкольные образовательные организации в первую очередь. В настоящее время федеральными законами не предусмотрено право на первоочередной прием в дошкольные учреждения детей из многодетных семей.

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