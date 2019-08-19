Б. Жамсуев принял участие в заседании оргкомитета XIV Международного бурятского национального фестиваля

Source: Russia – Council of the Federation

По словам сенатора, соблюдение плана-графика ремонта и строительства объектов к фестивалю «Алтаргана-2020» находится на постоянном контроле.

Заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края принял участие в заседании организационного комитета по подготовке и проведению XIV Международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана-2020». Мероприятие состоится 16–18 июля 2020 г. в Агинском Бурятском округе Забайкалья.

Баир Жамсуев принял участие в заседании оргкомитета XIV Международного бурятского национального фестиваля

Члены оргкомитета заслушали информацию об исполнении поручений по итогам предыдущих заседаний, о ходе ремонтных работ на местах проведения фестиваля. Утвержден дизайн-макет наградных материалов, который был разработан ювелиром-оружейником, членом Союза художников России Жигжитом Баясхалановым.

«В целом организационная работа идет удовлетворительно. Основные ремонтные работы проводятся в этом году. Соблюдение плана-графика ремонта и строительства объектов находится на постоянном контроле», — подчеркнул Баир Жамсуев.

Соблюдение плана-графика ремонта и строительства объектов находится на постоянном контроле

Сенатор отметил, что в рамках подготовки к фестивалю ремонтируются здания учреждений культуры и спорта, автодороги, благоустраивается окружной центр. В частности, в этом году будут завершены капитальные ремонты зданий домов спорта «Тамир», «Баяр», ЦСП, Агинского и Могойтуйского домов культуры, работы в театрах «Амар сайн», «ДалиТэ», на окружном ипподроме, центральном стадионе, благоустройство городского поселения Агинское.

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что уже через год для участия в масштабном мероприятии в регион приедут многочисленные гости. «Подготовка выходит на финишную прямую. Важно учесть все вопросы, которые требуют решения».

В работе оргкомитета также приняли участие заместитель председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова, заместитель председателя правительства региона по инвестиционному развитию Михаил Чуркин, министры краевого правительства, главы муниципальных районов и городских округов, ответственные за подготовку и проведение конкурсов и спортивных состязаний.

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