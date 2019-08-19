В Брянской области по искам прокуратуры заблокирован доступ к сайтам, на которых дистанционно реализовывались медицинские документы

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Мглинского района Брянской области в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила 11 сайтов, на страницах которых размещена информация о продаже поддельных медицинских документов.

При этом доступ к Интернет-ресурсам был свободным, объявления регулярно обновлялись и просматривались большим количеством посетителей.

Согласно законодательству выдача медицинских документов возможна только строго в установленном порядке после прохождения соответствующего медицинского освидетельствования.

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Статьей 327 УК РФ установлена уголовная ответственность за изготовление и сбыт поддельных документов.

По искам прокуратуры все 11 сайтов заблокированы.

Решения суда вступили в законную силу.

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