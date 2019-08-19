В Москве по требованию прокуратуры устранены нарушения требований законодательства о производстве земляных работ

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Головинская межрайонная прокуратура г. Москвы по обращению гражданина провела проверку исполнения требований законодательства о производстве земляных работ по ул. Лавочкина.

Установлено, что по данному адресу велись аварийно – восстановительные работы на канализационной сети в рамках строительства и ввода в эксплуатацию многофункционального жилого комплекса, генеральный подрядчик – ООО «В – Групп».

По результатам проверки выявлены нарушения Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве, утвержденных постановлением правительства Москвы, которые создают угрозу благоприятной среды жизнедеятельности на участке проведения работ и прилегающей территории, а также ставят под угрозу безопасность производства работ.

По выявленным нарушениям межрайонный прокурор возбудил в отношении ООО «В – Групп» и его генерального директора дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 8.16 (нарушение правил обустройства строительных площадок пунктами мойки колес автомобильного транспорта либо установками для сухой очистки колес сжатым воздухом в зимний период), ч. 1 ст. 8.18 (нарушение правил производства земляных работ и работ по организации площадок для проведения отдельных работ в сфере благоустройства) Кодекса города Москвы об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрения административных материалов виновные лица привлечены к административной ответственности в виде предупреждений и штрафов на общую сумму 600 тыс. рублей.

Кроме того, межрайонной прокуратурой внесено представление об устранении нарушений законодательства о производстве земляных работ, которое рассмотрено, нарушения законодательства устранены, ответственные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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