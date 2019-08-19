В Республике Алтай благодаря мерам прокурорского реагирования восстановлены нарушенные права двухлетнего ребенка, страдающего тяжелым заболеванием

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Горно-Алтайска Республики Алтай провела проверку по обращению матери двухлетнего ребенка, страдающего тяжелым заболеванием.

Установлено, что вследствие бездействия медицинских работников республиканской больницы были созданы препятствия для своевременной госпитализации несовершеннолетнего и проведения оперативного лечения, не было организовано медицинское сопровождение детским врачом и своевременное лекарственное обеспечение. Также несовершеннолетний не был обеспечен индивидуальной формой медицинского сопровождения (домашнего либо внеочередного приема), что создавало угрозу для его жизни и здоровья.

По результатам проведенной проверки, по выявленному факту ненадлежащего оказания медицинской помощи несовершеннолетнему пациенту прокурором внесено представление главному врачу учреждения здравоохранения.

Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, обеспечено оказание медицинской помощи ребенку в установленном законом порядке.

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