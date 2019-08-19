Л. Гумерова: Реализация национальных проектов дает новые возможности для развития региональных систем образования

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступила на пленарном заседании августовского совещания на тему «Новые возможности образования Республики Башкортостан в условиях реализации национальных проектов».

Первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан выступила на пленарном заседании республиканского августовского совещания на тему «Новые возможности образования Республики Башкортостан в условиях реализации национальных проектов».

Лилия Гумерова выступила на пленарном заседании республиканского августовского совещания на тему «Новые возможности образования Республики Башкортостан в условиях реализации национальных проектов»

Приветствуя участников мероприятия, сенатор отметила, что сейчас стоят важные задачи по обеспечению глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождению в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования, воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности. «Главным документом по достижению заданных целей является национальный проект «Образование», реализацию которого Совет Федерации держит на постоянном контроле. Нам предстоит внедрить в школах новые методики и технологии, эффективную систему выявления и поддержки юных талантов, создать условия для раннего развития детей», — сказала парламентарий.

Предстоит внедрить в школах новые методики и технологии, эффективную систему выявления и поддержки юных талантов, создать условия для раннего развития детей

Лилия Гумерова подчеркнула важность работы по привлечению финансовых средств в систему образования Республики Башкортостан за счет участия в мероприятиях национальных проектов, федеральных конкурсах и грантах, проводимых Министерством науки и высшего образования РФ и Министерством просвещения РФ.

«В 2019 году в регион было привлечено 4,2 миллиарда рублей, из которых 2,9 миллиарда – за счет участия в федеральных программах и конкурсах по строительству образовательных учреждений, а 1,3 миллиарда – в рамках участия в реализации национальных проектов. И в этом году в Республике будут открыты 21 школа и 21 детский сад», — сообщила сенатор.

Пленарное заседание республиканского августовского совещания на тему «Новые возможности образования Республики Башкортостан в условиях реализации национальных проектов»

Лилия Гумерова также остановилась на теме обеспечения безопасности детей, отметив, что с развитием цифровых технологий и активным вовлечением их в школьный процесс появляются риски в части детского контента в Интернете. Сенатор рассказала, что сегодня проводится систематическая работа по ужесточению ответственности в этой сфере.

В рамках пленарного заседания республиканского совещания педагогов состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Республики Башкортостан и Национальным мониторинговым центром помощи пропавшим и пострадавшим детям.

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