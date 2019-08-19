Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное19.08.2019 16:36

Международный молодежный форум «Евразия Global»

В городе Оренбург с 12 по 18 августа 2019 года проходил Международный молодежный форум «Евразия Global», в котором Госкорпорация «Роскосмос» выступила партнером образовательной программы. Участниками форума являются молодые люди из 100 стран мира в возрасте от 18 до 35 лет, изучающие лучшие практики взаимодействия молодежных объединений российских и иностранных государств, а также разрабатывают совместные проекты и укрепляют профессиональные связи.

В ходе образовательных мероприятий состоялась встреча с лётчиком-космонавтом, Героем России Сергеем Рязанским. Почётный гость рассказал о двух его космических полетах продолжительностью более 300 суток, о том, как наладить международное взаимодействие в космосе и найти общий язык в экипаже, избежать конфликтов и решать проблемы коммуникации в условиях замкнутого пространства. Участники форума узнали и о том, сколько времени уходит от начала подготовки до первого полёта, чем питаются космонавты, как устроен быт в невесомости.

«Сначала идёт два года общей космической подготовки. А это, чтобы вы понимали, 150 экзаменов и зачётов, более 70 инженерных дисциплин, а ещё психология, медицина, иностранные языки и многое другое. В среднем 6 лет уходит от начала подготовки до первого полёта. Мы все взаимозаменяемы вне зависимости от начальной специализации», — отметил Сергей.

Отвечая на вопросы участников, космонавт говорил и о важности командной работы, о межличностной коммуникации:

«Мы в одиночку ничего не делаем, всегда в команде. Помните, взрослых людей не изменить. Можно помочь повысить компетенции, но изменить характер — никогда. Принимайте человека со всеми его плюсами и минусами. Не стройте иллюзий. Залог идеальной команды в вертикальной и горизонтальной коммуникациях — это умение общения и нахождения компромиссов».

Международный молодежный форум «Евразия Global» проходит при поддержки Федерального агентства по делам молодежи и Правительства Оренбургской области. Организаторам является ФГБУ «Ресурсный Молодежный Центр».

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