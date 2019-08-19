Н. Федоров проинформировал о деятельности Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета

Source: Russia – Council of the Federation

Первый вице-спикер СФ принял участие во внеочередном заседании Совета Государственной Думы.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации, полномочный представитель СФ в Государственной Думе Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики принял участие во внеочередном заседании Совета Государственной Думы.

В повестке дня – рассмотрение обращения фракций ГД о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации и о создании в Государственной Думе соответствующей Комиссии.

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Первый вице-спикер СФ проинформировал о деятельности Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, образованной 14 июня 2017 года.

Николай Федоров отметил, что перед Комиссией поставлены задачи по сбору, анализу и обобщению информации о законодательстве и правоприменительной практике в сфере защиты государственного суверенитета, подготовке предложений по совершенствованию законодательства РФ в этой области.

Комиссия проводит мониторинг деятельности иностранных государств, межгосударственных объединений и международных организаций, направленной на вмешательство в российскую политическую, экономическую, культурную, гуманитарную сферы. Также ведутся мониторинг состояния международного права в области предотвращения вмешательства во внутренние дела государств, подготовка предложений по его совершенствованию.

Первый вице-спикер СФ сообщил, что в Комиссию входят 12 членов Совета Федерации, которые работают в трех постоянных рабочих группах. Комиссия постоянно взаимодействует с профильными комитетами Государственной Думы, министерствами и ведомствами, Общественной палатой РФ, Центральной избирательной комиссией РФ, СМИ и экспертами.

Комиссия приступила к созданию «Черной книги вмешательства извне во внутренние дела суверенных государств»

Николай Федоров отметил, что за два года деятельности Комиссии наряду с заседаниями, рабочими совещаниями, круглыми столами и другими мероприятиями подготовлено, выпущено и представлено на пленарном заседании СФ четыре доклада. Это предварительный (октябрь 2017 г.), первый ежегодный (февраль 2018 г.), специальный (по итогам президентских выборов марта 2018 г.) и второй ежегодный (май 2019 г.). Также при участии и с учетом рекомендаций членов Комиссии СФ подготовлены и приняты 12 вступивших в силу федеральных законов по предмету деятельности Комиссии.

Первый вице-спикер СФ сообщил, что Комиссия приступила к созданию «Черной книги вмешательства извне во внутренние дела суверенных государств». Уже детально проработаны разделы, посвященные вмешательству Запада в дела Украины, Сербии и Венесуэлы.

Николай Федоров также обратил внимание коллег из Государственной Думы на то, что использование методов парламентской дипломатии позволяет Комиссии широко информировать о результатах своей работы международную общественность, в том числе на площадках Межпарламентского союза, объединяющего парламентариев практически всех стран-членов ООН.

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