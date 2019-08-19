Правоцентристы создают силу, которая через год добьется честных выборов

Source: United Civil Party Belarus – in Belarusian

19 августа в Минске прошла пресс-конференция лидеров правоцентристской коалиции, на которой они заявили об участии в парламентской кампании-2019 – с целью создания Команды перемен. Эта Команда перемен через год – во время президентской – станет той силой, с которой режим вынужден будет считаться. Команда перемен выберет единого кандидата (путем честного голосования – праймериз), потребует честных выборов и добьется их проведения.

Беларусы имеют право на достойную жизнь, которая может быть обеспечена только возвращением страны на путь демократического развития – оно возможно только с восстановлением механизма сменяемости власти, проведением честных выборов.

Пресс-релиз:

1. Назначение парламентских выборов на ноябрь 2019 года противоречит нормам Конституции Республики Беларуси. Таким образом эта избирательная кампания уже с момента объявления является незаконной и нелегитимной. Нарушение Конституции – это преступление. В демократической стране подобное нарушение было бы основанием для импичмента президента.

2. Правоцентристская коалиция вступает в парламентскую кампанию.Для чего? Для того, чтобы:2.1. Поднимать важные для людей и страны темы с экранов ТВ, со страниц газет, на уличных пикетах – которые во период кампании разрешены, в отличие от остального времени тотальных запретов и репрессий.2.2. Заручиться как можно большей поддержкой граждан.2.3. Фиксировать все нарушения, ловить фальсификации – чтобы не допустить легитимации таких «выборов» на международном уровне. Вынудить власти ошибаться при своих фальсификациях – чтобы члены комиссий и максимальное число граждан своими глазами видели, как это происходит.2.4. Тренировать своих кандидатов и команды, чтобы в нужный момент они были готовы побеждать на реальных выборах.3. Но ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – СОЗДАТЬ ЗА ГОД СИЛУ, с которой власти вынуждены будут считаться, и добиться проведения ЧЕСТНЫХ ВЫБОРОВНынешняя кампания – это начало сбора команды перемен, той команды, с которой через год – во время президентской – власти не смогут не считаться.

3.1. Страна больше не выдержит, ситуацию надо менять.3.2. Альтернатива есть – есть программа системных реформ, которые позволят работать и зарабатывать, жить и растить детей в своей стране свободно и счастливо.3.3. Лукашенко не отдаст власть, выборов нет. Через год – когда встанет вопрос о власти – надо предъявить силу, с которой ему придется считаться и заставить его провести честные выборы.

Поэтому данная кампания – это мобилизация всех граждан в Команду перемен. Потом вместе избираем ЕДИНОГО (с помощью процедуры праймериз – честного народного голосования) и идем в президентскую большой силой, которая потребует честные выборы и добьется их проведения.

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