Президенты России и Франции сделали заявления для прессы и ответили на вопросы журналистов

Source: President of Russia – Kremlin

С российской стороны в переговорах участвуют Министр иностранных дел Сергей Лавров Лавров Сергей ВикторовичМинистр иностранных дел , заместитель Руководителя Администрации Президента – пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков Песков Дмитрий Сергеевичзаместитель Руководителя Администрации Президента – пресс-секретарь Президента , помощник Президента Юрий Ушаков Ушаков Юрий Викторовичпомощник Президента и Чрезвычайный и Полномочный Посол России во Франции Алексей Мешков.

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Э.Макрон Макрон ЭммануэльПрезидент Франции (как переведено):Я скажу несколько слов прессе и отвечу на несколько вопросов, прежде чем мы перейдём к нашей работе.

Прежде чем мы начнём нашу работу, хотел бы сказать, что я очень счастлив принимать сегодня господина Путина. Хотел бы его поблагодарить за сегодняшнее его присутствие в Брегансоне. Мы предусмотрели сегодня плотный диалог. Это является последующим этапом после нашей встречи в Версале, в Санкт-Петербурге, и последняя встреча у нас состоялась в Осаке. Мы сегодня встречаемся в этом символическом месте на берегу Средиземного моря, которое всегда имело большое значение в наших двусторонних отношениях, и многие российские артисты, писатели, музыканты из России жили в этом регионе (Набоков, Тургенев, Стравинский) и очень многие другие деятели культуры. Они всегда здесь находили источники вдохновения.

Сегодняшняя дискуссия для меня очень важна, потому что сегодня мы переживаем исторический период. И мы, конечно, поговорим сначала о кризисах, мы об этом говорили в Осаке, мы поговорим об Иране, обсудим все возможности деэскалации в Иране. В течение последних недель мы очень много над этим работали, выступили с многочисленными предложениями. И мы в постоянном контакте находимся с Президентом Трампом и с Президентом Рухани, для того чтобы Иран всегда придерживался тех положений, которые заключаются в СВПД.

Мы поговорим об Украине, украинском кризисе, о том выборе, который был сделан Президентом Зеленским в последнее время, о той позиции, которую он занимал в последнее время. Я знаю, что Президент Путин с ним беседовал несколько раз за последние дни. Так что мы сможем об этом поговорить, подготовить будущие встречи, и вместе с господином Зеленским, Владимиром Путиным и госпожой Меркель мы постараемся рассмотреть возможность созыва «нормандского формата» через несколько недель.

Мы также обсудим ситуацию в Сирии, где была проведена огромная работа, также рука об руку, за последние месяцы. Например, в Санкт-Петербурге и в Стамбуле мы положили начало некоторым гуманитарным операциям, разработали новые инициативы.

Сегодня мы очень озабочены тем, что происходит в Идлибе. Сегодня население в Идлибе живёт под постоянными бомбардировками, гражданское население, дети погибают. И я считаю, что ситуация довольно экстренная и необходимо сделать так, чтобы режим прекращения огня, который был решён в Сочи, чтобы он был выполнен до конца.

Конечно же, мы постараемся разработать политические, дипломатические, конституционные временные рамки для выполнения взятых на себя обязательств. Была проведена крупная работа по мобилизации всех игроков, чтобы постараться добиться стабильности и реконструкции в Сирии.

Эти кризисы будут, конечно, главной темой нашей сегодняшней дискуссии, поскольку во Франции через несколько дней будет проходить саммит «Большой семёрки», в течение которого мы также будем обсуждать данные темы. Именно поэтому я и хотел обсудить эти темы с господином Путиным в преддверии данного саммита.

У нас есть немало тем для обсуждения. Конечно, наша коллективная безопасность, разоружение. Были приняты решения по Договору о ракетах средней и малой дальности, и теперь необходимо строить будущее нашей общей европейской безопасности. И я надеюсь, по этому поводу проведём очень обстоятельную беседу.

Мы также поговорим о климатических изменениях. Я знаю, что в последнее время в России было принято очень важное решение – решение ратификации Парижского договора. Это очень важно со стороны России. То есть поддержка парижской повестки дня – это очень важный шаг.

Хотел бы выразить своё соболезнование по поводу ужасных пожаров, которые произошли в Сибири этим летом. Но, действительно, климатическая повестка дня – это опять-таки повестка дня, которая имеет особую остроту.

Я бы хотел сказать, что сегодняшний мир переживает исторический момент, многосторонний подход постоянно подвергается нападкам, и мы должны подумать о том, как мы можем перестроить этот мир и порядок. То есть мы должны найти новые механизмы взаимодействия, новые механизмы, которые были бы полезными для нас всех.

И в данном случае, в данном контексте наши двусторонние отношения, а также отношения между Россией и Евросоюзом имеют ключевой и решающий характер.

Я думаю обо всём том, что произошло за последние десятилетия, то, что смогло нас отдалить друг от друга. Я знаю, что Россия – европейская страна до глубины души. И мы верим в эту Европу, которая идёт от Лиссабона до Владивостока.

Один великий российский писатель Достоевский говорил (по памяти): «У россиян есть такая особенность по отношению к другим европейским нациям. Он был наиболее русским, когда он был наиболее европейским». То есть необходимо, чтобы российские граждане слились с европейским миром. Поэтому я верю в эту европейскую концепцию, я верю в то, что мы должны заново перестроить, пересмотреть архитектуру доверия между Россией и Евросоюзом. Франция в этом плане сыграет полностью свою роль.

Вы знаете, что у нас есть новые совместные угрозы, будь то ядерная сфера, будь то кибербезопасность и так далее. Мы должны разработать общую повестку дня и разработать общие методы для борьбы, для разрешения данных конфликтов.

Поскольку Россия является европейской страной, она имеет своё полное, полноправное место в европейской семье. Именно поэтому Франция приложила все усилия для того, чтобы Россия вернулась в лоно Совета Европы. И, поскольку Франция является председателем Совета министров Совета Европы, мы смогли воспользоваться данной возможностью и предпринять необходимые меры.

Поскольку Совету Европы очень важны такие основополагающие принципы, как свобода слова, самовыражения и так далее, необходимо, чтобы все эти свободы были также выполнены на территории России, поскольку Россия является европейской страной. Я верю в то, что сегодняшнее присутствие господина Путина здесь, в Брегансоне, является очень важным. И я очень рад тому, что нам предстоит провести несколько часов вместе.

Спасибо, господин Президент, спасибо, дорогой Владимир, за то, что ты приехал в Брегансон сегодня, за то, что ты выделил на это время. И я очень рад твоему присутствию здесь. Спасибо.

В.Путин: Я со своей стороны хочу поблагодарить Президента Французской Республики за приглашение в это замечательное место – в его официальную резиденцию. Мы с высоты птичьего полёта, с вертолёта посмотрели, как хорош этот уголок Франции, как он красив. И господин Макрон ещё так любезен, что всю нашу делегацию посадил в тень, а сам и его делегация сидят на солнце, поэтому я постараюсь быть кратким, хотя некоторые вещи вынужден всё-таки повторить.

Мы, конечно, обязательно уделим необходимое, должное внимание и время обсуждению двусторонних отношений. В этой связи хотел бы отметить, что благодаря инициативе Президента Франции у нас кроме традиционных наших направлений сотрудничества развивается и диалог общественности – «Трианонский диалог».

Что касается торгово-экономических связей, то они за последнее время растут, объём товарооборота растёт. Правда, за первую половину этого года была некоторая корректировка – я думаю, что по объективным причинам. Хотя есть и положительный элемент в этом – торговый баланс выравнивается.

Напомню, что совокупные инвестиции российских компаний во французскую экономику составили более трёх миллиардов долларов – мы в долларах считаем, а французских в российскую экономику – 17 миллиардов.

500 компаний французских активно работают на российском рынке, и я имею удовольствие встречаться с французскими коллегами из бизнеса регулярно, и совсем недавно, несколько месяцев назад, состоялась такая очередная встреча в Москве.

Что касается международной повестки дня, то, конечно, думаю, нам удастся поговорить по вопросам международной безопасности, здесь господин Президент упомянул о проблемах в этой сфере, они действительно существуют. Я хотел бы напомнить, что это не Россия вышла в одностороннем порядке из Договора по противоракетной обороне, не мы вышли из Договора по ракетам средней и меньшей дальности. Сейчас на повестке дня стоит вопрос продления Договора по стратегическим наступательным вооружениям СНВ-3. Мы пока тоже не видим никаких инициатив со стороны наших американских партнёров, хотя наши предложения лежат на столе.

Нас беспокоит и вопрос, связанный с договором о запрещении испытаний ядерного оружия. Нас беспокоит вопрос возможной милитаризации космоса, и здесь нам есть о чём поговорить. Нам хотелось бы очень подробно даже поговорить на этот счёт, имею в виду выяснить позицию Франции по этим важнейшим вопросам, в том числе и по милитаризации космоса. Я хочу напомнить, что касается ракет средней и меньшей дальности, я уже заявлял об этом и здесь, во Франции, хочу сказать ещё раз: мы берём на себя обязательства в одностороннем порядке, если такие ударные комплексы будут производиться Соединёнными Штатами, мы тоже будем это делать, но мы не будем их размещать до тех пор в тех регионах мира, пока там не появятся американские комплексы такого рода.

Мы, к сожалению, пока тоже не услышали реакции на то, что мы сказали неоднократно публично. Такое впечатление, что нас просто не слышат. Хотя я думаю, что европейцы заинтересованы в том, чтобы нас услышать и соответствующим образом на это отреагировать.

Наконец, мы, безусловно, будем говорить о региональных конфликтах, конечно, по юго-востоку Украины будем говорить, по Донбассу. Я проинформирую господина Президента о своих последних контактах с вновь избранным Президентом Украины, здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать, которые внушают такой осторожный оптимизм.

Безусловно, поговорим по Сирии, здесь хотел бы отметить, что до того, как были подписаны соответствующие соглашения в Сочи, господин Президент сейчас об этом сказал, по демилитаризации части Идлибской зоны, на тот момент 50 процентов территории контролировалось террористами, сейчас – 90 процентов. И мы наблюдаем постоянные вылазки оттуда, более того, что особенно опасно, мы наблюдаем переброску из этого региона боевиков в другие регионы мира, и это чрезвычайно опасная вещь.

Были и неоднократно предпринимались попытки атак нашей военно-воздушной базы на Хмеймиме как раз из Идлибской зоны, поэтому мы поддерживаем усилия сирийской армии по проведению локальных операций по купированию этих террористических угроз.

Напомню, что никогда не говорилось о том, что в Идлибской зоне могут быть сосредоточены террористы и они будут себя чувствовать там комфортно. Наоборот, говорили о том, что работа против террористов будет продолжена.

У нас важные, конечно, темы – это Ливия, здесь нужно добиваться примирения конфликтующих сторон. Мне бы очень хотелось бы выяснить позицию Французской Республики и Президента Франции по этой тематике, с тем чтобы скоординировать наши усилия.

Мы благодарны Франции за её позицию по Совету Европы, по возвращению в полноформатном масштабе российской делегации. Думаю, что это будет способствовать выстраиванию нормальных, полноценных, доверительных отношений на европейском континенте. И рассчитываю на поддержку Франции в этом же ключе выстроить работу и с Европейским Союзом.

Это далеко не полный перечень того, о чём мы, конечно, будем сегодня говорить. Не в последнюю очередь, конечно, речь пойдёт и о нашем сотрудничестве в гуманитарной сфере. Господин Макрон сейчас только что об этом сказал. Действительно, Россию и Францию связывают тесные узы сотрудничества в этой области, здесь нам есть о чём поговорить.

В следующем году мы намечаем провести во Франции так называемую серию мероприятий в рамках так называемых русских сезонов – это 270 мероприятий практически во всех департаментах Франции, во всех крупных городах Франции. Надеюсь, что это будет очень интересно и полезно – как французским зрителям, так и российским исполнителям. И это будет ещё один шаг на пути выстраивания полноформатных отношений между нашими государствами.

Спасибо большое.

Продолжение следует.

MIL OSI